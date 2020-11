Dit zijn de mannelijke singles van 'Temptation Island: Love or Leave'

Foto: Videoland/RTL - © Tom Cornelissen 2020

Vanaf donderdag 26 november is exclusief bij Videoland de nieuwe realityreeks 'Temptation Island: Love or Leave' te zien. We laten je alvast kennis maken met de mannelijke singles op het eiland.

Dit zijn de single mannen die vanaf donderdag 26 november te zien zijn bij 'Temptation Island: Love or Leave'.

Ricky

De 33-jarige Ricky uit Zevenaar is helemaal klaar om 'Temptation Island' te veroveren. De professionele wakeboarder omschrijft zichzelf als open, gezellig en zelfverzekerd. Hij zoekt iemand waar hij mee kan lachen, sporten en die openstaat voor een serieuze relatie. Hij hoopt op Temptation Island zijn droomvrouw te vinden.

Angelo

'Aan vrouwelijke aandacht geen gebrek', zegt de 30-jarige Angelo. Deze Amsterdamse vrachtwagenchauffeur en stripper stapt zelfverzekerd op een vrouw af. Alleen geen bierdrinkende vrouwen. Dat vindt hij een afknapper. Hoe dan ook, deze gezellige Angelo is een echte familieman en ziet zijn toekomst dan ook helemaal voor zich. Huisje, boompje, beestje, met dus de vrouw van zijn dromen.

Kleine Mike

Aan positiviteit en energie zal het bij de 27-jarige Mike niet liggen. Deze Haarlemse hunk is DJ en muzikant. Op Temptation Island hoopt hij iemand tegen te komen met wie hij iets moois kan opbouwen. Mike vindt goede communicatie en vertrouwen het meest belangrijk in een relatie en kan niet wachten af te reizen naar Italië om de vrouw van zijn dromen te ontmoeten.

Grote Mike

De ambitieuze 26-jarige Mike is een echte ondernemer. Hij werkt bij de grootste raffinaderij van Europa en heeft mooie toekomstplannen. Hij wil graag een eigen onderneming opzetten. Hij zoekt een vrouw die hem wil steunen in deze toekomstplannen. Iemand die naar het buitenland wil en die zelf ook grote dromen heeft. En die hoopt hij natuurlijk op 'Temptation Island' te ontmoeten.

Yanick

Hij is model, studeert journalistiek en heeft in Amerika gewoond. We hebben het over de 27-jarige Yanick uit Zwolle. De journalist in spé heeft veel te bieden aan een vrouw 'Ik praat gemakkelijk, ik bied een luisterend oor en heb het hart op de juiste plaats.... Wat wil een vrouw nog meer?' Hij hoopt op 'Temptation Island' zijn ware liefde te ontmoeten.

Sahr

De sportieve 29-jarige Sahr is militair en dj. Op 'Temptation Island' zoekt hij één ding en dat is liefde. Hij valt niet op een specifiek type, maar is wel een enorm familiemens. Hij vindt het dus belangrijk dat zijn droomvrouw goed in zijn familie wordt opgenomen. Hopelijk staat zijn droomvrouw op hem te wachten onder de Italiaanse zon.

Daryl

Deze 24-jarige rechten student is aangekomen in een fase van zijn leven waarin hij toe is aan stabiliteit. De Almeerse personal trainer is toe aan een serieuze relatie. Voor hem is uiterlijk niet de belangrijkste factor; het gaat hem vooral om het innerlijk. Op 'Temptation Island' hoopt hij haar te ontmoeten.

Bowy

Een feestbeest kun je de 28-jarige Bowy wel noemen. De marketeer/dj heeft de afgelopen jaren genoeg gefeest en is nu toe aan rust en regelmaat met af en toe een feestje. De Tielse Bowy vindt het de hoogste tijd voor iets serieus. Hij komt naar 'Temptation Island' om de liefde van zijn leven te vinden.

Robin

De 24-jarige Robin uit Venray heeft een hart van goud. Door zijn werk in de gehandicaptenzorg draagt hij zijn steentje bij aan de maatschappij. Op 'Temptation Island' hoopt hij iemand tegen te komen die zijn zorgzame karakter kan waarderen. Hij valt op verzorgde vrouwen. 'Ze moet sportief zijn en zelfstandig', aldus Robin. Hopelijk staat er een beeldschone dame in Italië op hem te wachten.

Lesley

De 32-jarige Lesley uit Breda weet de vrouwenharten te veroveren, al heeft hij daar niet altijd tijd voor. Hij zit namelijk al 14 jaar bij Defensie en dat bevalt hem goed. De Bredanaar heeft alles over voor een vrouw als ze maar zelfstandig, zelfverzekerd en lief is. Hij zoekt een vrouw die verzorgd is en die hoopt hij op 'Temptation Island' te ontmoeten.

Dennis

'Een knappe dame met donker haar en donkere ogen, een beetje Latina maar niet te nep.' Zo zou de 25-jarige Dennis zijn droomvrouw omschrijven. De personal trainer uit 's Gravenzande is helemaal klaar voor zijn avontuur in Italië. Op 'Temptation Island' hoopt hij een helpende hand te kunnen bieden aan stellen die hun liefde willen testen. Maar als hij de ware liefde tegen komt, is dat natuurlijk ook hartstikke welkom.

'Temptation Island: Love or Leave' wordt geproduceerd door Zodiak Nederland BV en is vanaf donderdag 26 november bij Videoland te zien. In totaal zijn er 14 afleveringen (start met 2 afleveringen, daarna wekelijks 1 aflevering).