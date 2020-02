Dit zijn de genomineerden voor de 'Zapp Awards 2020'

De top 10 genomineerden van de Zapp Awards zijn bekend! Zij maken kans om op zaterdag 29 februari met een felbegeerde Zapp Award naar huis te gaan.

Meer dan 30.000 kinderen hebben gestemd op hun favoriete presentatoren, programma's, YouTubers, Instagrammers en artiesten van het afgelopen jaar.

Dit zijn de tien kanshebbers in de categorie Favoriete Jeugdprogramma:

- Britt's Beestenbende

- Brugklas

- Checkpoint

- De Eindmusical

- De regels van Floor

- Het Klokhuis

- Het NOS Jeugdjournaal

- Junior Songfestival

- Klaas kan alles

- SpangaS

Bekijk het hele overzicht van alle genomineerden per categorie hier.

Stembussen tweede ronde geopend

Vanaf vandaag staat de teller weer op nul en zijn de stembussen van de tweede stemronde geopend. Kinderen kunnen opnieuw op deze tien genomineerden stemmen tijdens de tweede stemronde, die op zaterdag 22 februari sluit. Stemmen kan via zappawards.nl. Aansluitend wordt dan de top 3 genomineerden bekend gemaakt. Wie de winnaar wordt van de categorie ‘Favoriete Jeugdprogramma’ blijft tot het laatste moment spannend: kinderen kunnen tot het eind van de awardshow op hun favoriete jeugdprogramma stemmen.

'NPO Zapp Awards 2020'

De 'NPO Zapp Awards' zijn dé jaarlijkse publieksprijzen voor beste programma’s, presentatoren, YouTubers, Instagrammers en artiesten van het afgelopen jaar, bepaald door kinderen. Vanaf zaterdag 11 januari stemmen kinderen op het Favoriete Jeugdprogramma, Favoriete Ster Jeugdprogramma, Favoriete Familieprogramma, Favoriete Track NL, Favoriete YouTuber, Favoriete Instagrammer, Favoriete Onlineserie en Favoriete Jeugdfilm NL via zappawards.nl. Het gala is zaterdag 29 februari vanuit Studio 21 in Hilversum om 19.25 uur live te zien op NPO Zapp op 3.

Wie maak jij dit jaar zo trots als een pauw? Met deze vraag in het achterhoofd bepalen kinderen wie op zaterdag 29 februari naar huis gaan met één van de felbegeerde 'Zapp Awards'. Een vast onderdeel van de 'Zapp Awards' is de Veer-In-Je-Reet-Award. Het is een prijs voor kinderen die met hun initiatief belangeloos iets doen voor een ander en daarmee de wereld een beetje mooier maken.

De 'NPO Zapp Awards' worden sinds 2016 uitgereikt. Kinderen stemmen van zaterdag 11 januari tot en met zaterdag 22 februari online op hun favorieten via zappawards.nl. De 'NPO Zapp Awards' is een samenwerking van NPO Zapp en KRO-NCRV.