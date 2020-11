Dit zijn de eerste beelden van de gloednieuwe MAX-dramaserie in december: 'Kerstgezel.nl'

Foto: © Omroep MAX/E. van der Marel 2020

Vanaf donderdag 10 december zendt MAX de gloednieuwe dramaserie 'Kerstgezel.nl' uit. De vierdelige serie gaat over kerst, familie en eenzaamheid. Noor start met haar vrienden een bureau voor mensen die gezelschap willen rond de kerst.

Want juist met de kerstdagen hebben mensen van alle leeftijden meer behoefte aan warmte en gezelligheid dan ze durven toe te geven. 'Kerstgezel.nl' is vanaf donderdag 10 december wekelijks te zien om 21.30 uur op NPO 1. De eerste beelden zijn al te zien op het YouTube-account van Omroep MAX.

Als de vriend van Noor Bloem (Juliette van Ardenne) het vlak voor de kerst uitmaakt, heeft ze niemand om mee te nemen naar het kerstdiner van haar familie. Ze besluit van de nood een deugd te maken. Met haar vrienden begint ze Kerstgezel.nl: een bureau voor mensen die gezelschap willen rond de kerst. Heel veel mensen snakken er immers naar om iemand mee te nemen naar een borrel, iemand om de kerstboom mee te versieren of samen een maaltijd mee te bereiden. De ‘kerstgezellen’ gaan mee naar een bedrijfsfeest, spelen bingo in het bejaardentehuis of troosten een eenzame student. Intussen laat Noor haar familie geloven dat ze op vakantie is met haar vriend. Maar als haar vader ten val komt, kan ze haar familie en zichzelf niet langer ontlopen..

Bekijk de trailer hier:

Cast

De cast wordt o.a. gevormd door Juliette van Ardenne, Daniël Boissevain, Jules Croiset, Ingeborg Elzevier, Fred Goessens, Nick Golterman, Ricky Koole, Nora El Koussour, Naomi van der Linden, Tibor Lukács, Loes Schnepper, Pepijn Schoneveld.

'Kerstgezel.nl' is een coproductie van Levitate en Omroep MAX.

'Kerstgezel.nl', vanaf donderdag 10 december wekelijks om 21.30 uur op NPO 1.