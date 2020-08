Dit zijn alle hoofdrolspelers van 'SpangaS: De Campus'

Foto: KRO-NCRV - © Annemieke van der Togt 2020

De zo gevreesde fusie bleek niet tegen te houden, het Spangalis is niet meer. Daarom verhuist de serie 'SpangaS' in seizoen 14 naar 'De Campus'.

Bij een nieuwe school horen nieuwe leerlingen en die worden gespeeld door Rein van Duivenboden, Noël van Kleef, Jefferson Yaw Frempong-Manson, Tom van Kessel, Thorn Roos de Vries en Lieke Hammink.

'SpangaS' speelt zich voortaan af op een school van de toekomst, waar de leerlingen ook slapen. Niet alleen de school verandert, de serie verandert ook mee: Er zit meer avontuur en realisme in de verhalen en in de karakters. Omdat de leerlingen doordeweeks op De Campus slapen, zien we ze veel vaker buiten schooltijd. Dat zorgt ervoor dat er andere onderwerpen aan bod komen dan voorheen. We zien bijvoorbeeld hoe moeilijk het is om in één huis te wonen met iemand die gisteren nog je beste vriend was en waar je vandaag de grootste ruzie mee hebt. Natuurlijk ontbreekt ook de liefde niet op De Campus. Wat doe je bijvoorbeeld als je verliefd wordt op iemand die je eigenlijk heel vervelend vindt? Of hoe ga je om met de eerste keer als je denkt dat je vriendin al bergen ervaring heeft?

Nieuwe karakters

Het wordt een seizoen bomvol grappige, heftige, ontroerende en spannende momenten, die worden beleefd door nieuwe gezichten: de conservatieve en zakelijke JJ (Tom van Kessel), die overal een slaatje uit wil slaan. De extreem geestige Lesley (Thorn Roos de Vries) die een eigen radioshow heeft en flink wat relletjes ontketent. De extraverte Maxima (Noël van Kleef) die niet al te subtiel is in haar benadering, maar een enorm groot hart heeft. Olivier (Rein van Duivenboden), de mysterieuze jongen die rondloopt met een groot geheim. Gioia (Lieke Hammink) de nuchtere voetbalster, die misschien wel ooit bij Ajax gaat spelen. En Cosmo (Jefferson Yaw Frempong-Manson), de vrije buitenjongen die is opgegroeid in een kraakpand.

Vertrouwde gezichten

Gelukkig blijven er ook een paar vertrouwde gezichten te zien met wie we deze veranderingen samen meemaken: Luna (Roosmarijn Wind), Jackie (Claudia Kanne), Noor (Sydney Tros), Mo (Giorgio Sanches) en Joris (Jard Struik) hebben hun keuze op deze school laten vallen. En ook Jochem Damstra (Steef Hupkes) vond een baantje op De Campus.

Eerder werden de bijrollen van de docenten (Hanna van Vliet, Murth Mossel en Roos van Erkel), directeur (Cynthia Abma), café-eigenaar Biko (Mamoun Elyounoussi) en schoolpsycholoog (Willie Wartaal) al bekendgemaakt.

'SpangaS: De Campus' online

'SpangaS: De Campus' staat dagelijks via YouTube, Instagram en de website in contact met de fans van het programma. Op het YouTube-kanaal wordt exclusieve content geplaatst, zoals SpangaS React, SpangaS Bloopers, SpangaS Strafwerk en SpangaS Swaps waarin de acteurs wisselen van rol wat hilarische beelden oplevert.

SpangaS: De Campus wordt geproduceerd door NL Film in samenwerking met KRO-NCRV.

'SpangaS: De Campus', vanaf maandag 31 augustus dagelijks om 18.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO Zapp.