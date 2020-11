Dit zie je in december op Videoland

Foto: Videoland - © RTL 2020

Zwijmel in december weg bij de Videoland Original 'Prince Charming', zing mee met de klassieker 'Mamma Mia!' of met de muzikale 'Pitch Perfect' films bij Videoland.

Ook binge-liefhebbers kunnen hun hart ophalen met álle 'Jurassic Park'-films, volledige seizoenen van 'Good Trouble' en 'Temple' en een nieuw seizoen van 'Meisje van Plezier'. Voor kids staan onder andere Sinterklaas films en een Bassie & Adriaan avontuur klaar.

'Sinterklaas: Het Gouden Hoefijzer' en 'De Vlucht door de Lucht'

'Het Gouden Hoefijzer'

Als Bloem eindelijk op haar lievelingspaard Amerigo mag rijden, verliest hij zijn gouden hoefijzer waardoor hij de daken niet op kan. De Sint wil zijn Pieten niet ongerust maken en start samen met Bloem een zoektocht.

'De Vlucht door de Lucht'

Floor vraagt aan haar steenrijke vader een zwembad vol chocolademunten. Wanneer zelfs Sinterklaas hem niet kan helpen, ontvoert hij de Sint met zijn luchtballon. In ruil voor 1 miljoen munten zal hij Sinterklaas vrijlaten.

Vanaf 1 december bij Videoland.

'Meisje van Plezier'

Na de problemen met 'Ladies on Top' heeft Nadine (Angela Schijf) besloten om volledig zelfstandig verder te gaan en dat gaat haar goed af. Ze heeft voldoende klanten en spreekt zelfs af met een bekende voetballer die een hoop verrassingen in petto heeft. Maar het schoolplein-incident blijft gevolgen hebben en de rechtszaak van Meryem (Birgit Schuurman) houdt iedereen bezig. Nadine blijft tegenover haar familie volhouden dat ze geen idee heeft wat er gebeurd is.

Het derde seizoen van 'Meisje van Plezier' is vanaf 6 december in één keer te zien bij Videoland.

'Good Trouble'

'Good Trouble' is een spin-off van de serie 'The Fosters', die ook bij Videoland te zien is. Als Callie en Marianna naar Los Angeles vertrekken om daar hun volwassen leven te beginnen, zijn hun wegen gescheiden maar toch verweven. Hun reis om de wereld te veranderen gaat gepaard met meer 'Good Trouble' dan ze aankunnen.

Vanaf 7 december bij Videoland.

'Mamma Mia!'

Sophie (Amanda Seyfried) gaat trouwen, op het Griekse eiland waar haar moeder Donna (Meryl Streep) een toeristenpension runt. Sophie wil graag dat haar vader haar op de bruiloft weggeeft, maar ontdekt dat haar moeder ten tijde van haar verwekking intieme relaties had met Sam (Pierce Brosnan), Bill (Stellan Skårsgard) en Harry (Colin Firth). Wie is nu de vader? Gebaseerd op de gelijknamige musical met de grootste hits van Zweedse popgroep ABBA.

Vanaf 10 december bij Videoland.

'Jurassic Park': álle films

Op een afgelegen eiland voor de kust van Costa Rica heeft de rijke, excentrieke ondernemer John Hammond een uitzonderlijk themapark gebouwd. Het park bevat prehistorische schepsels van 65 miljoen jaar terug, die door wetenschappers met behulp van DNA uit dinosaurusbloed tot leven zijn gewekt. Deze eerste film leidde tot in totaal vier avonturenfilms van Steven Spielberg over een eiland met prachtige maar ook gevaarlijke dino's: 'Jurassic Park', 'Jurassic Park: The Lost World', 'Jurassic Park III', en 'Jurassic World'.

Vanaf 13 december bij Videoland.

'Prince Charming'

Tien single mannen in een palazzo op Sicilië proberen het hart te veroveren van een ware prins op het witte paard tijdens de nieuwe datingshow bij Videoland: 'Prince Charming'. Liefde en romantiek voeren de boventoon. Eén voor één vallen de mannen af in deze zoektocht naar liefde. Lukt het Prince Charming om zijn droomman te vinden?

Vanaf 16 december wekelijks bij Videoland.

'Temple'

Daniel Milton is wanhopig. Zijn vrouw is stervende en alle reguliere behandelingen kunnen haar niet meer helpen. Milton heeft daarom veel geld nodig om te betalen voor dure experimentele middelen. Hij gaat werken in een ondergrondse kliniek waar allerlei criminelen voor hulp komen. En zo wordt hij steeds verder de criminele wereld ingezogen, net zoals Anna Willems.

Vanaf 17 december bij Videoland.

'Pitch Perfect' 1 en 2

De rebelse Beca wordt gevraagd voor de à capella zanggroep van haar nieuwe universiteit. Beca heeft goede ideeën, maar deze worden routinematig neergesabeld. Ondertussen probeert Beca niet verliefd te worden op Jesse, een nieuw lid van de Treblemakers. De zanggroep is gewend alleen traditionele nummers te zingen, maar Beca krijgt het voor elkaar om totaal nieuwe mash-ups te verzinnen. Dit is een groot succes en de meiden maken ineens weer kans om hoog te eindigen in de nationale competitie. Twee heerlijke films vol met top 40 hits en klassiekers.

Vanaf 19 december bij Videoland.

'Bassie en Adriaan & Het Geheim van de Sleutel'

Twee boeven geven per vergissing de sleutel van een geheime kluis aan Bassie & Adriaan. Ze vertrekken nietsvermoedend voor een rustige vakantie naar Spanje. Maar veel rust krijgen ze niet. De boeven willen namelijk de sleutel terug en achtervolgen daarom de clown en de acrobaat zelfs naar Spanje! Onze twee vrienden beleven weer spannende avonturen. Zal het ook deze keer weer goed aflopen?

Vanaf 26 december bij Videoland.

Kerst

Natuurlijk biedt Videoland genoeg kerstfilms om de feestdagen door te komen, of om nu al aan te beginnen. Kijk de romantische komedie 'The Holiday' met Kate Winslet en Cameron Diaz, volg het liefdesleven van acht Londenaren in de aanloop naar kerst in 'Love Actually', kijk de klassiekers 'The Grinch' en 'Hachi', 'The Christmas Chalet', de kerstseries 'Kerst met Koosje', 'Kerst met de Kuijpers' of alle andere kerstfilms en -series die Videoland te bieden heeft.

Nieuw bij Videoland

'Temptation Island: Love or Leave'

Na het succes van 'Temptation Island' en 'Temptation Island: VIPS', komt Videoland dit najaar met een compleet vernieuwde editie. In 'Temptation Island: Love or Leave' is de vraag niet of de koppels de verleiding kunnen weerstaan, maar of ze met de ware zijn. De koppels geven elkaar de vrijheid om uit te zoeken of ze daadwerkelijk voor elkaar bestemd zijn. De partners gaan als het ware als 'single' het avontuur aan. Gepresenteerd door Monica Geuze en Kaj Gorgels.

Vanaf 26 november wekelijks bij Videoland.

Net verschenen bij Videoland en om direct te kijken:

'Famke Next'

Ze groeit steeds meer uit tot een begrip. Maar wat doet dit met Famke Meijer, beter bekend als Famke Louise, en haar omgeving? Voor de nieuwe driedelige Videoland-documentaire 'Famke Next' is Famke een jaar lang gevolgd door maker June te Spenke. Het is een therapeutisch jaar gebleken waarin Famke besluit af te rekenen met demonen uit het verleden, maar ook om haar kwetsbaarheid niet langer te verbergen die ontstaan door haar dagelijkse struggles.

'Echte Gooische Moeders'

Het leven lacht de 'Echte Gooische Moeders' toe. Ze hebben alles wat hun hartje begeerd: een knappe, succesvolle man, beeldschone kindjes en een prachtig huis. Pauline Wingelaar, Bo Wilkes, Florine Hofstee, Kimberly Bosman en Leslie Keijzer zetten de deuren van hun mooie huizen en hun perfecte leven wijd open. Ze delen openhartig lief en leed en laten zien dat ook zij te maken krijgen met tegenslagen en mislukkingen.

Elke woensdag een nieuwe aflevering.