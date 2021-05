Dit is de winnaar van 'Make Up Your Mind'

Barry Atsma is de winnaar geworden van 'Make Up Your Mind' bij RTL 4. Met zijn prachtige outfit en spectaculaire performance wist hij zowel presentator Carlo Boszhard, het panel bestaande Fred van Leer, Nikkie de Jager, Edsilia Rombley en Ruben Nicolai en de professionele drag queen jury onder leiding van Envy Peru compleet omver te blazen.

​Hij bleek tevens een master in disguise te zijn, want tot het laatste moment wist hij zijn identiteit verborgen te houden.

Carlo Boszhard: 'Ik ben onder de indruk van alle deelnemers, ontroerd door de mooie woorden van Barrie Stevens, trots op de dappere reden om mee te doen aan dit programma van Jim Bakkum. Peter R. de Vries is voor mij altijd al een held geweest en heeft dat met zijn deelname nogmaals bevestigd. Barry Atsma is de perfecte winnaar op een avond waar niemand heeft verloren.'

Naast de winnaar deden er nog 6 andere bekende Nederlandse mannen mee en een speciale mystery drag queen. De mannen gingen de uitdaging aan om de kunstvorm drag eigen te maken en hun 'inner queen' te omarmen. Na een intensieve training hebben ze in deze eenmalige zaterdagavondshow laten zien hoe zij als een ware diva over de catwalk paraderen, een perfecte lipsync uitvoeren en hebben ze heel veel indruk weten te maken op de vakjury en de kijkers.

In het speciale Videoland programma 'Make Up Your Mind: De Weg Naar De Catwalk' is te zien hoe de kandidaten het traject hebben ondergaan. Wie maakte een vliegende start en voor wie was het een echte uitdaging?

'Make Up Your Mind' en 'Make Up Your Mind: De weg naar de Catwalk' worden geproduceerd door Herriemakers en zijn terug te kijken bij Videoland.