Dit is de tussenstand vierde kwalificatieronde Gouden Televizier-Ring 2021

De vierde kwalificatieronde voor de Gouden Televizier-Ring 2021 is in volle gang. Er wordt druk gestemd en dus is het tijd voor de tussenstand! Hieronder vind je de 10 programma's waar tot nu toe het vaakst op gestemd is.

Maar let op; het is slechts een tussenstand, dus er kan nog van alles gebeuren.

Wat vliegt de tijd! Het ene moment wint Tim Hofman de Ring voor het prachtige programma 'Over Mijn Lijk', het volgende moment zitten we op tweederde van de laatste kwalificatieronde van de vólgende Gouden Televizier-Ring. Top 10 De tussentijdse top 10 (op alfabetische volgorde!) is: 'De Bachelor' (Videoland)

'EenVandaag' (AVROTROS)

'Eurovisie Songfestival' (AVROTROS)

'Hier Zijn de Van Rossems' (NTR)

'I Can See Your Voice' (RTL 4)

'Love Island' (Videoland)

'LEGO Masters' (RTL 4)

'Nick, Simon & Kees: Take a Chance On Me' (AVROTROS)

'Onmogelijke Duetten' (SBS6)

'RTL Boulevard' (RTL 4) Stemmen tot 4 augustus

De digitale stembus op Televizier.nl/ring staat nog open tot 4 augustus 10.00 uur. Alleen de vijf titels die dan de meeste stemmen hebben, gaan door naar de top 25. Daaruit komen uiteindelijk de 3 programma’s die genomineerd worden voor de Gouden Televizier-Ring 2021.