Dionne Stax maakt overstap naar MAX

Presentator, journalist en programmamaker Dionne Stax maakt definitief de overstap naar Omroep MAX. Ze presenteert bij de omroep al het programma 'Van Onschatbare Waarde', maar zal vanaf het najaar exclusief programma's gaan maken voor de omroep.

Zo presenteert ze onder andere het nieuwe MAX-programma 'Aria' dat in oktober op zoek gaat naar nieuw operatalent.

Dionne Stax: ''Van Onschatbare Waarde' van MAX was mijn eerste tv klus die ik deed naast mijn werk als nieuwslezeres; zij gaven me als eerste de kans om mij als presentator te ontwikkelen, wat ik enorm gewaardeerd heb en waardoor ik nog meer van het tv-vak ben gaan houden. MAX voelt dan ook als een warm bad, een club waar ik me thuis voel.'

MAX-directeur Jan Slagter: 'We kennen Dionne natuurlijk al langer en werken altijd met veel plezier samen. Des te leuker is het dat ze nu vast onderdeel wordt van ons team. We kijken er enorm naar uit om samen nog meer nieuwe programma’s te maken en te ontwikkelen.'