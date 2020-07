Dennis Weening is derde presentator 'We Want More'

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2020

Op vrijdag 24 juli om 20.30 uur is de eerste halve finale te zien van de zangwedstrijd 'We Want More'. De strijd om de 100.000 euro gaat verder! De halvefinalisten moeten vanaf nu niet alleen Ali B, Davina Michelle, André Hazes, Trijntje Oosterhuis en Henk Poort overtuigen: 25 professionals uit de muziekindustrie krijgen ook een belangrijke stem.

De kandidaten moeten dus alles geven, en Dennis Weening begeleidt ze door dit zenuwslopende proces. Wie verzekert zichzelf van een plek in de spectaculaire finale?

Net als in de reguliere afleveringen komen de meest uiteenlopende optredens voorbij, met heel diverse muziekstijlen. De juryleden en de 25 professionals - van managers en radio-dj's tot volkszangers en klassieke muzikanten - geven tijdens ieder optreden een cijfer, dat ze tot de allerlaatste noot mogen wijzigen!

Dennis Weening interviewt de kandidaten tijdens de uitzending én daarbuiten. Naast Wendy van Dijk en Johnny de Mol geeft hij als derde presentator een kijkje achter de schermen van deze grootse zangshow. Hij vangt de kandidaten op in de finalefoyer, waar de potentiële finalisten in de finalestoelen moeten afwachten wat de concurrentie doet. Alleen de talenten die aan het eind van de aflevering in zo’n finalestoel zitten, gaan naar de finale.

Daarnaast kunnen kijkers vanaf de bank op de hoogte blijven van exclusieve momenten achter de schermen via een speciale actiepagina en via TikTok, Instagram en het YouTube-kanaal van 'We Want More'. Dankzij de samenwerking met T-Mobile als innovatiepartner van het programma mist de kijker buiten de uitzending geen moment van het zangavontuur van de kandidaten!

'We Want More' wordt geproduceerd door ITV Studios Netherlands. Voor de halve finale en finale geldt dat ze zijn geproduceerd volgens de richtlijnen van het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM. De eerste zes afleveringen van het programma waren al eerder dit jaar opgenomen.

'We Want More', wekelijks op vrijdag om 20.30 uur bij SBS6 en op KIJK.nl. In verband met de wedstrijden van de Champions League zijn de laatste halve finale en de finale te zien op zondag 9 augustus en 16 augustus om 20.30 uur.