De worsteling van acteur Mimoun Ouled Radi in 'Mimouns Gevecht'

In de nieuwe vierdelige NTR serie 'Mimouns Gevecht' zien we de worsteling van acteur Mimoun Ouled Radi met de vraag hoe hij zijn geloof een grotere plek kan geven in zijn leven en zijn carričre.

Gaat een succesvolle loopbaan in de media of bijvoorbeeld sport eigenlijk wel samen met het zijn van een goede moslim? Hij praat hierover met onder andere profvoetballer Anwar el Ghazi, rapper Appa en influencer Sisi Bolatini en gaat te rade bij verschillende imams.

Mimoun Ouled Radi, geboren en getogen Amsterdammer, had zijn eerste TV-optreden in de populaire speelfilm 'Shouf Shouf Habibi'. Na die film speelde hij vooral humoristische rollen in verschillende films, series en theaterstukken. Hij staat daarom bekend als grappenmaker, een rol die hij ook in z’n privéleven vaak naar zich toe trekt. Maar er is ook een andere Mimoun. Een Mimoun die uit een gelovig, praktiserend moslimgezin komt met zeven kinderen. Die Mimoun zit in tweestrijd. Steeds vaker stelt hij zichzelf de vraag: wat vindt het geloof hiervan? Past dat wat ik doe wel binnen de kaders van de islam? Waar veel van zijn collega’s met islamitische roots er niet over willen praten in het openbaar, kiest Mimoun ervoor om dit juist bespreekbaar te maken.

In de vierdelige serie 'Mimouns Gevecht' onderzoekt Mimoun hoe een carrière in de media of in de sport te combineren is met het zijn van een goede praktiserende moslim. Mag je als moslim een zoenscene spelen als acteur? Mag je als profvoetballer het vasten overslaan als er een belangrijke wedstrijd gespeeld moet worden?

Mimoun onderzoekt welke rol opvoeding speelt bij de beleving van het geloof en reflecteert daarbij op zijn eigen jeugd. Uiteindelijk reist hij af naar Marokko, het land waar zijn roots liggen, in de hoop dat hij daar de antwoorden vindt op zijn vele vragen.

'Mimouns Gevecht' is een productie van de NTR in coproductie met MoreTV.

Regie: Meral Uslu

'Mimouns Gevecht', maandag 21 t/m donderdag 24 december om 20.00 uur bij de NTR op NPO 2.