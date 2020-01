'De Smerige Quiz': win de gouden drol of krijg de poepdouche

Foto: © Evangelische Omroep 2020

Laat je hersens kraken en gooi je lichaam in de strijd! Dat is de opdracht in 'De Smerige Quiz', de nieuwe spelshow die de EO vanaf 1 februari uitzendt.

Een quiz voor het hele gezin op de zaterdagavond, gepresenteerd door Rachel Rosier en dr. Elbert Smelt. In 'De Smerige Quiz' staat vrolijke verwondering over je lichaam centraal. Hoe bijzonder is ons lichaam en wat kunnen we er allemaal mee? Twee teams van twee kinderen beantwoorden vragen en gaan de strijd aan in spellen waarin hun zintuigen, ledematen en organen centraal staan. Voor de kijkers worden verschillende DIY-spellen ontwikkeld, zodat op een later moment ook thuis kan worden meegespeeld.

Wie is de beste rode bloedcel, wie voelt het best met zijn voeten en wie maakt de mooiste kunst met zijn neus? De quiz bestaat uit een zintuigen-, ledematen- en organenronde. En natuurlijk een finale. In de finale gaat het om serieuze kennis: wie beantwoordt het snelst de open vragen? Elk goed antwoord staat voor een orgaan. Wie speelt als eerst het lichaam vol?

Zweetbonus

En dan is er ook is er nog de zweetbonus: deze wordt verdiend door de volwassene die elk team heeft meegenomen. Die werkt zich letterlijk in het zweet, want degene met het meeste zweet heeft de bonus binnen! Het winnende team gaat naar huis met een gouden drol, de verliezers krijgen een poepdouche uit het speciale ‘De Smerige Quiz’-poepgat…

Aflevering 1

Kun je nog goed proeven met je ogen dicht? En hoe gebruik je een veel te lange arm? Hoe snel graai je het goede orgaan uit een grote bak? Welk team krijgt de zweetbonus en speelt in de finale als eerste het lichaam vol met organen? Deze en meer vragen in de eerste aflevering van 'De Smerige Quiz'.

'De Smerige Quiz', vanaf zaterdag 1 februari om 19.25 uur bij de EO op NPO Zapp.