De nieuwe guilty pleasure van deze zomer: 'Heartbreak Island' op discovery+

De Nieuw-Zeelandse datingserie 'Heartbreak Island' is er eentje om van te smullen. Acht aantrekkelijke mannen en acht beeldschone vrouwen ontmoeten elkaar voor het eerst op een tropisch eiland op zoek naar de ideale match. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Vooraf hebben ze elkaar al online mogen beoordelen en hun favorieten mogen aanvinken. Op het eiland wordt gekeken of er een match is of niet. De gelukkigen worden aan hun favoriete date gekoppeld en de minder populaire personen moeten het doen met de overblijvertjes. Dan begint het spel pas echt. Elke week moeten de koppels samen enkele challenges doen, waarbij de verliezers het eiland dreigen te verlaten, tenzij ze gered worden door hun concurrenten.

Echt pikant wordt het als ze tijdens Passion Play mogen beslissen of ze bij hun huidige date blijven of switchen naar een kandidaat met wie ze meer kans denken te maken. Want niet alleen de liefde staat op het spel, ook de eindoverwinning voor het koppel dat het langst in de race blijft. Dit koppel gaat naar huis met de aantrekkelijke prijs van maar liefst 100.000 Nieuw-Zeelandse dollar. Het wordt zo een spel van verleiden, manipuleren en strategisch spelen, waarbij liefde, lust en loyaliteit elkaar in recordtempo afwisselen. Een echte relatietest!

De aankomst op het eiland is voor de 16 deelnemers al meteen het moment van de waarheid: zijn de potentiële partners in het echt wel zo aantrekkelijk – en zo leuk – als ze leken op hun online profiel? En, minstens net zo belangrijk, hoe denken zij over de anderen? Dat wordt meteen duidelijk in de eerste selectieronde waarbij de mannen en vrouwen aan elkaar worden gekoppeld en waarbij niet iedereen overblijft met zijn favoriete keuze.

Maar aantrekkelijk, vriendelijk en hoffelijk of niet, op 'Heartbreak Island' draait het ook om winnen. En de eerste challenge is meteen een lucratieve. De koppels zijn aan elkaar geboeid en moeten vervolgens met hun mond zakjes met diamanten vissen uit een waterbak. De eerste vier koppels gaan door naar de volgende ronde en uiteindelijk blijven er twee finalisten over die al meteen een echte prijs kunnen winnen van zes diamanten ter waarde van 5000 dollar!

Zo wordt meteen duidelijk dat het niet alleen om liefde draait op het eiland. Wie wil winnen zal de beste partner moeten kiezen, die misschien niet direct de beste liefdesmatch is. Voor welke hoofdprijs kiezen de deelnemers? Voor die van de liefdesmarkt of van het geldelijk gewin? En hoever gaan ze hierin? Een ding is zeker: de naam 'Heartbreak Island' zal zijn naam zeker eer aan doen.

De nieuwe guilty pleasure 'Heartbreak Island' is vanaf zondag 23 mei te zien op discovery+.