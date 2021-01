'De K van Karlijn' met Tjitske Reidinga nieuw bij Net5 Powered by LINDA.

Foto: Net5/Talpa Network - © Wessel de Groot 2021

In de achtdelige komische dramaserie 'De K van Karlijn' krijgt hoofdrolspeler Karlijn (Tjitske Reidinga) de diagnose borstkanker. Vooral haar man Victor (Ali Ben Horsting) heeft het zwaar met dit nieuws.

Karlijn zelf wil voorkomen dat haar hele leven en dat van Victor en hun zoon ineens alleen nog om haar ziekte draait. Ze besluit dat ze het zware traject dat voor haar ligt maar op één manier aan kan gaan: met een enorme berg humor en ironie. De gedachte dat het wel eens fout af zou kunnen lopen, wil ze niet toelaten.

Karlijn is 44 jaar en woont in een knus oud huis met kleine tuin in Weesp. Al zeventien jaar is ze samen met haar vakantieliefde Victor, die een enorme gezondheidsfreak is. Hij eet geen vlees of suiker en maakt vage smoothies met grassen. Karlijn is het tegenovergestelde: ze kijkt tot diep in de nacht Netflix, zou dolgraag een paar kilo afvallen, maar kan geen ijs laten staan en er gaat niet vaak een dag voorbij zonder twee flinke bellen Pinot Grigio. Deze drinkt ze het liefst met de uitgesproken Ellen (Fockeline Ouwerkerk), haar beste vriendin sinds de lagere school.

Karlijn en Victor hebben samen een puberende zoon van 12, Thijs (Kit Verboom). Karlijn werkt drie dagen per week met groot plezier bij de bloemenjuwelier van Weesp waar een bosje tulpen al snel 30 euro kost. Eigenaar Jelle (Freek Bartels) maakt voor dat geld dan wel iets kunstzinnigs en is bovendien haar flamboyante beste vriend. Het stabiele leven van Karlijn staat op zijn kop als blijkt dat ze borstkanker heeft. Karlijn weet dat de ziekte tegenwoordig, mits vroeg ontdekt, een grote overlevingskans heeft. En neemt zich voor om positief te blijven.

Ze vindt het dan ook moeilijk om hulp te accepteren en maakt het liefst zoveel mogelijk grappen om de angst weg te lachen. Tot grote ergernis van Karlijn staat ook nog eens de overbezorgde buurvrouw (Rifka Lodeizen) te pas en te onpas voor de deur. Heel soms deelt ze haar ongerustheid met Victor. Of een klein beetje met Ellen, die haar beste vriendin door deze moeilijke tijden heen sleept.

Naast Tjitske Reidinga, Ali Ben Horsting, Fockeline Ouwerkerk, Rifka Lodeizen, spelen onder anderen ook Joke Bruijs (de kettingrokende moeder van Karlijn) en Gijs de Lange (vader van Karlijn) in 'De K van Karlijn'.

Voor de serie is onder meer gedraaid in het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven dat gespecialiseerd is in borstkanker.

'De K van Karlijn' is een productie van ITV Studios Netherlands Drama B.V. naar een idee van Will Koopman, format Linda de Mol en is geregisseerd door WiIl Koopman en Albert Jan van Rees.

'De K van Karlijn', vanaf woensdag 6 januari wekelijks om 20.30 uur bij Net5 Powered by LINDA. en op KIJK.nl.