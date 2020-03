Davina Michelle en Snelle releasen '17 Miljoen Mensen'

Foto: Radio 538 - © Talpa Network 2020

Davina Michelle en Snelle releasen '17 Miljoen Mensen', een nieuwe versie van het nummer '15 Miljoen Mensen' van Fluitsma & van Tijn dat is geschreven als reactie op de coronacrisis.

Davina en Snelle dragen het nummer op aan hulpverleners, leraren, vakkenvullers en álle andere 17 miljoen mensen van Nederland. De single komt voort uit een vierdelige concertreeks met de gelijknamige titel '17 Miljoen Mensen', waarin Davina en Radio 538 unieke en akoestische optredens vanuit een leeg Ahoy bij de luisteraars thuisbrengen. '17 Miljoen Mensen' is vanaf nu te beluisteren via JUKE, KIJK.nl, Spotify en het YouTube-kanaal van 538.

Davina Michelle: 'Ik ben ongelofelijk trots op Snelle voor het schrijven van deze briljante tekst en op mijn team voor het helpen realiseren van '17 Miljoen Mensen'. Dit was een droom van een eerste aflevering!'

Overweldigende reacties

Afgelopen vrijdagavond was de eerste aflevering van de concertreeks te horen en zien via Radio 538, TV 538, KIJK.nl en JUKE. Na overweldigende reacties van luisteraars en kijkers is het nummer '17 Miljoen Mensen' zaterdag gepubliceerd op het YouTube-kanaal van Radio 538 en KIJK.nl. De herschreven versie van '15 Miljoen Mensen' maakte veel indruk, er kwamen honderden reacties van fans die wilden dat het nummer zou worden uitgebracht. De eerste aflevering van de concertreeks en de los gepubliceerde single scoorden bij elkaar ruim 1,5 miljoen views in maar liefst twee dagen.

Menno de Boer, radio director Radio 538: 'De afgelopen weken voelen we samen met luisteraars de kracht van muziek. Deze hit vat precies de emotie die ons samenbrengt: als we onze verschillen aan de kant schuiven, er voor elkaar zijn en ons verenigen zijn we samen sterk. 17 miljoen mensen, één land.'

Eric van Tijn, één van de schrijvers van '15 Miljoen Mensen', reageerde afgelopen weekend op Radio 538 voor het eerst op de eigentijdse versie van Davina Michelle en Snelle. Eric van Tijn: 'Ik kreeg zelf meteen kippenvel, ik was zó onder de indruk ervan. En ik voelde meteen dat dit weer een lading heeft. Het komt dubbelhard binnen bij iedereen volgens mij. Ik ben héél erg vereerd!'

'17 Miljoen Mensen'

Onder de noemer '17 Miljoen Mensen' geeft Davina Michelle vier akoestische optredens in een leeg Ahoy in Rotterdam. Ze wordt bijgestaan door Snelle, DI-RECT, Rolf Sanchez, Maan, Emma Heesters, Wulf, Alain Clark en Glen Faria. Het publiek zit niet op de tribune, maar thuis. In de eerste aflevering trad Davina op met gastoptredens van Snelle en DI-RECT. Aanstaande vrijdagavond 27 maart is de tweede aflevering te horen en te zien, waarin Davina Michelle zingt met Maan en Rolf Sanchez. Iedere aflevering eindigt met het nummer '17 Miljoen Mensen', gebracht door Davina en de gastartiesten uit die aflevering.

Aanstaande vrijdagavond 27 maart is er in het programma 'Weekend Wietze' aandacht voor de tweede aflevering van '17 Miljoen Mensen' met Davina Michelle, Maan en Rolf Sanchez. Het concert is te zien op YouTube en KIJK.nl en te beluisteren via JUKE. Om 21.00 uur is het concert met extra backstagebeelden en quotes van de artiesten te zien op TV 538. TV 538 is via alle aanbieders van kabeltelevisie te zien op kanaal 538 en via NLZIET.



