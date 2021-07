Dan start de zoektocht naar het nieuwe Klaasje in 'K2 Zoekt K3'

Wie is het nieuwe K3'tje? Wie volgt Klaasje op? In de spannende zoektocht 'K2 Zoekt K3' barst de strijd los om een felbegeerde plek in K3 te bemachtigen. En die strijd barst al los in september, zo blijkt uit het programmaschema van SBS6.