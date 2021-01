Cornald Maas blikt vooruit op theaterseizoen in nieuw programma 'Theater Maas'

Foto: AVROTROS - © Sabrina Bongiovanni 2021

De theaters zijn nu nog dicht, maar ook in deze tijden wordt er door podiumkunstenaars veel moois gemaakt. In het nieuwe, wekelijkse tv-programma 'Theater Maas' gidst Cornald Maas de kijker samen met een bekende podiumkunstenaar door de agenda's van de theaters en toneel- en muziekgezelschappen.

Op welke voorstellingen en concerten kunnen we ons straks verheugen?

De presentator verlengde onlangs zijn verbintenis met AVROTROS met twee jaar. Naast het nieuwe programma 'Theater Maas', presenteert hij onder andere de succesvolle programma’s 'Volle Zalen' en 'Opium op Oerol' bij de omroep.

Cornald Maas: 'Het verheugt me enorm dat ik 'Volle Zalen' en 'Opium op Oerol' kan blijven presenteren bij AVROTROS, omdat in die programma's zo mooi blijkt hoe de podiumkunsten onze levens verrijken. In het nieuwe programma 'Theater Maas' laten we zien wat er, ondanks corona, nog wél op de Nederlandse podia te beleven valt - ook online. En we blikken vooruit op voorstellingen en concerten die straks, als er weer meer mogelijk is, te zien zullen zijn. Zo dragen we er hopelijk aan bij dat iedereen het theater en het aanbod blijft vinden.'

Bart Barnas, mediadirecteur bij AVROTROS: 'Cornald Maas en AVROTROS vinden elkaar in de gezamenlijke passie voor het maken van kunst- en cultuurprogramma’s. We laten de waarde en de schoonheid van kunst en cultuur zien waardoor je even kunt ontsnappen aan de realiteit. In het nieuwe programma 'Theater Maas 'kunnen we ons samen weer verheugen op al die mooie voorstellingen die straks in alle theaters en op podia te zien zijn.'

'Theater Maas', vanaf woensdag 17 februari om 21.10 uur bij AVROTROS op NPO 2.