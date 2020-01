Chris Zegers presenteert 'Forever Young'

Foto: © BNNVARA 2020

Geraniums, steunzolen en bridge. Typische dingen voor ouderen, toch? Niet voor de zes oudste jongeren ter wereld die Chris Zegers in het nieuwe BNNVARA-programma 'Forever Young' bezoekt.

In zes afleveringen portretteert hij 80- en 90-plussers die onvermoeibaar alles uit het leven halen. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, speelt de 98-jarige Amerikaan Mark Sertich twee keer per week een potje ijshockey met zijn vrienden. Ook de 84-jarige DJ Sumirock uit Japan bruist nog van de energie. Overdag maakt ze dumplings in het traditionele familierestaurant en 's nachts gaat ze los achter de draaitafel in een van de meest extravagante clubs van Tokyo.

Chris Zegers: ''Forever Young' gaat niet over hoe je zo oud mogelijk moet worden, maar over hoe je zo jong mogelijk kunt blijven. Hoe je aangesloten blijft op de energie van het leven. Zin in een nieuwe dag, een nieuwe ontdekking. Het is sommigen van ons gegeven lang te mogen leven. De vraag is: wat doe je daarmee en is het wel een geluk? Door het leven te blijven ontdekken wel. Nieuwsgierig en enthousiast blijven ze op zoek naar het plezier. Iggy Pop is voor mij de bekendste personificatie, hij schreef niet voor niets de song Lust for Life... Wat onze hoofdpersonen allemaal delen: ze staan open. Voor de toekomst. Zonder plan.'

De zes hoofdpersonen delen inspirerende verhalen, vertellen over de afgelopen eeuw en laten zien dat leeftijd maar een getal is dat je gewoon kunt negeren. Zo bezoekt Chris Betty Goedhart, een 87- jarige fitgirl uit Californië die vier keer per week te vinden is op de trapezeschool. Hij reist af naar Israël, waar de 95-jarige radiomaker Walter Bingham nog dagelijks bezig is met radio maken in de straten van Jeruzalem. In Engeland woont Chris een autorace bij van Philip Barak. Hij is 85 jaar en woont op steenworpafstand van hét Britse circuit Silverstone. Autoracen is zijn lust en zijn leven. De wachtkamer van de 98-jarige Franse huisarts Christian Chenay zit twee dagen in de week stampvol. Hij werkt in een van de arme buitenwijken van Parijs en stoppen met werken is geen optie voor hem: 'Ik hou van dit werk en ik wil mijn patiënten niet in de steek laten.'

'Forever Young' is een coproductie van Kokomo Media en BNNVARA.

'Forever Young', vanaf maandag 6 januari om 21.25 uur bij BNNVARA op NPO 3.