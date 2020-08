Check de eerste beelden van 'Hit the Road' (SBS6) - VIDEO

Foto: SBS6 - © Talpa Network 2020

Mooie liedjes en bijzondere persoonlijke verhalen - in de auto. Dát is het nieuwe programma 'Hit the Road' van SBS6. Nick & Simon, Roel van Velzen, Gordon en Edsilia Rombley trekken met de auto het land in om overal en nergens talenten op te pikken.

De kandidaten vertellen de mooiste verhalen en zingen liedjes tijdens deze roadtrip op de passagiersstoel. Elke bekende driver kan slechts twee passagiers meenemen naar de grote finale. Wie wint deze muzikale roadtrip en gaat er vandoor met de prachtige bolide waarin ze auditie hebben gedaan?

'Hit the Road' is vanaf 5 september te zien bij SBS6.