BNNVARA helpt iedereen #DryJanuary door

Staat 'geen alcohol in januari' dit jaar weer op jouw lijstje met goede voornemens? Meer energie, beter slapen, betere concentratie, de kerstkilo's kwijt, een frissere adem, de lijst met voordelen is eindeloos.

Toch blijkt het jaar in, jaar uit voor de meeste mensen lastig om in de koude, donkere, saaie januarimaand dit goede voornemen vol te houden. Goed nieuws! In 2020 gaat het iedereen in Nederland namelijk wél lukken. BNNVARA doopt januari 2020 om tot #DryJanuary en zorgt de hele maand voor handige tips, interessante weetjes, ondersteuning en natuurlijk ook vermaak voor iedereen die de uitdaging aan gaat! Of je nu amper iets drinkt, elke dag in de kroeg hangt of gewoon van je decemberkilo's af wil komen, #DryJanuary is voor iedereen. #DryJanuari loopt vanaf 2 januari tot en met 31 januari bij BNNVARA op NPO 3 en NPO3.nl.

'De Nationale Blaastest'

Om #DryJanuary af te trappen, zoomen we 2 januari in op ons drankgebruik tijdens de 'Nationale Blaastest', gepresenteerd door Sophie Hilbrand. Een klassieke BNNVARA-test waar je in 20 vragen alles te weten komt over wat drank met je lichaam en geest doet, de keiharde cijfers en nuchtere feiten van de geschiedenis van alcohol. Waar komt gin vandaan? Hoe werkt een blaastest? Wanneer ben je een zware drinker of juist niet? Hoe snel bereikt alcohol je bloed? En wat is het beste anti-kater middel? Het drankgebruik of -misbruik van zes BN'ers komt aan bod. Sophie voelt onder meer barman Victor uit First Dates, Tatum Dagelet, Roos Schlikker, Wolter Kroes, Hugo Kennis, en Midas Dekkers aan de tand. 'De Nationale Blaastest' is 2 januari om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

#DryJanuary

Wij doen er alles aan om jou door deze #DryJanuary challenge heen te slepen. De hele maand verschijnen er elke dag zowel online als op televisie op NPO 3 korte filmpjes waarin experts, gezelligheidsdrinkers, alcoholisten en ex-alcoholisten aan het woord komen. Tips & trics om feestjes, borrels en weekenden zonder alcohol vrolijk te vieren, komen uiteraard ook langs!

'#DryJanuary: De Naborrel'

Op 31 januari sluiten we de maand af met '#DryJanuary: De Naborrel'. Een avond vol terugblikken, anekdotes en verdieping. Sophie praat met verschillende deelnemers over hoe de maand hen is vergaan en wat ze er wel of juist niet aan hebben gehad. Hoeveel mensen hielden het überhaupt de hele maand vol? Met verschillende experts duidt Sophie de ervaringen van de deelnemers om te verklaren wat er in hun lichaam, gedrag en lifestyle is veranderd.

'#DryJanuary: De Naborrel' is 31 januari om 21:20 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Durf jij het experiment aan en wil je een maand geen alcohol drinken? Maar kun je hierbij wel wat steun gebruiken? Doe mee en meld je hier aan.