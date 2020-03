Bert van Leeuwen presenteert, vanuit eigen huis, hoopvolle hulpverhalen in EO-programma 'Nietalleen.nl'

Foto: © Evangelische Omroep 2020

In het nieuwe tv-programma 'Nietalleen.nl' laat de EO zien hoe, midden in de coronacrisis, mensen voor elkaar klaarstaan. Live vanuit hun eigen huiskamers delen EO-presentatoren Bert van Leeuwen en Anne-Mar Zwart bemoedigende initiatieven die in deze bijzondere tijd ontstaan.

Het zijn inspirerende verhalen die onder andere zijn ingezonden via het online platform #Nietalleen. Via dit platform worden hulpvragers en lokale hulpaanbieders aan elkaar verbonden.

In het programma zijn beelden te zien van acties die in Nederland en daarbuiten op gang zijn gekomen. Bert van Leeuwen: 'Wat ik mooi vind aan Nederland is dat er in deze lastige coronatijd, door het hele land initiatieven ontstaan om anderen te helpen! Al meer dan achthonderd organisaties en kerken hebben zich opgegeven voor het platform #Nietalleen. Mensen staan klaar voor anderen, dat wil ik in dit programma laten zien. Het zijn hoopvolle verhalen in tijden van stress en angst.'

Vanuit huis

Bert presenteert het nieuwe programma vanuit huis en doet dat niet voor niets: 'Door vanuit mijn eigen huis te presenteren, wil ik gehoor geven aan de oproep om binnen te blijven en het signaal geven dat het echt belangrijk is dat mensen nadenken voordat ze naar buiten gaan. Is het nodig? Zo niet, blijf dan thuis.' In Berts huis wordt gefilmd met drie op afstand bestuurbare camera’s. Anne-Mar is via de webcam in contact met Bert en houdt de kijker op de hoogte van de initiatieven die op gang komen via het platform #Nietalleen.

Over het platform #Nietalleen

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd hebben veel mensen hulp van anderen nodig. Met #Nietalleen verbinden o.a. de EO en de Protestantse Kerk talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de aanvrager in de buurt. Zo bieden de organisaties anderen een plek om elkaar te helpen, want: je bent #Nietalleen. Het platform is te bereiken via www.nietalleen.nl en 0800-1223.

Het tv-programma is een coproductie met SkyHigh TV.

'Nietalleen.nl', vanaf woensdag 25 maart dagelijks om 16.45 uur bij de EO op NPO 1.