Beleef de winter met MAX!

Foto: © Omroep MAX/E. van der Marel 2020

MAX is er altijd, en natuurlijk k deze winter. Met de koude decembermaand voor de boeg zorgt MAX vanaf zaterdag 5 december voor een diverse programmering met onder meer filmklassiekers, muziek, reportages n gloednieuwe programma's.

'Het Jubileumconcert: George Baker '– zaterdag 5 december om 17.05 uur op NPO 1

MAX zendt een registratie van Het Jubileumconcert van George Baker uit. In 2019 vierde hij zijn 75ste verjaardag, 50-jarig jubileum als artiest én het feit dat hij wereldwijd 25 miljoen platen verkocht. Dat deed hij met een spetterend en intiem optreden in het Scheveningse Kurhaus. MAX maakte opnames.

'Geef om je hersenen' – woensdag 9 december om 20.30 uur op NPO 1

In de zesde editie van het live tv-programma 'Geef om je hersenen' vragen MAX en de Hersenstichting aandacht voor het stijgende aantal mensen dat te maken krijgt met een hersenaandoening. In Nederland heeft één op de vier mensen een hersenaandoening. Als we niets doen, zal het aantal Nederlanders dat een beroerte krijgt, lijdt aan dementie of de ziekte van Parkinson heeft tot 2040 explosief stijgen. Dat maakt de noodzaak voor hersenonderzoek groter dan ooit. Wat kunnen wetenschappers bieden om hersenaandoeningen te behandelen en in de toekomst te voorkomen? Presentatoren Martine van Os en Sybrand Niessen gaan in gesprek met Nederlandse hersenonderzoekers in 'Geef om je hersenen'. Daarnaast zijn er optredens van onder meer Alain Clark, Nico Dijkshoorn, Emma Heesters en Ernst-Daniël Smid met zijn dochter Coosje.

'Kerstgezel.nl' – vanaf donderdag 10 december om 20.30 uur op NPO 1

Vanaf donderdag 10 december zendt MAX de gloednieuwe dramaserie 'Kerstgezel.nl' uit. De vierdelige serie gaat over kerst, familie en eenzaamheid. Noor start met haar vrienden een bureau voor mensen die gezelschap willen rond de kerst. Want juist met de kerstdagen hebben mensen van alle leeftijden meer behoefte aan warmte en gezelligheid dan ze durven toe te geven.

'Bake Off Vlaanderen' – vanaf dinsdag 15 december om 17.10 uur op NPO 2

De Vlaamse variant van 'Heel Holland Bakt' is vanaf dinsdag 15 december te zien. Tien Vlaamse amateurbakkers, die elke aflevering racen tegen de klok om een signatuuropdracht, een technische opdracht en een spektakelstuk te creëren. Stuk voor stuk proberen ze de jury, Regula Ysewijn en Herman van Dender, te imponeren met hun vaardigheden en creativiteit. Presentator Wim Opbrouck probeert de druk van de ketel te halen bij de bakkers.

'Tijd voor MAX Aidsfonds' – woensdag 16 december om 17.10 uur op NPO 1

'Tijd voor MAX' staat in het teken van kinderen met hiv, in met name Afrika. Door corona raakt de toch al moeizame zorg aan deze kinderen nog verder in de knel. Met als gevolg dat onnodig veel kinderen overlijden. Te gast bij 'Tijd voor MAX' zijn onder meer de directeur van Aidsfonds Mark Vermeulen en Natasja Froger, zij verloor ooit haar beste vriend aan de gevolgen van aids. Ook virologe Anne Wensing van het UMC schuift aan. De virologe is al 25 jaar betrokken bij de aids-bestrijding.

'Het Museum van Nederland' – vanaf woensdag 16 december om 20.30 uur op NPO 1

Als we Nederland moeten vatten in één tentoonstelling, wat moet daar dan te zien zijn? Dione de Graaff en Diederik Ebbinge presenteren dit gloednieuwe programma en selecteren onder leiding van een team van experts wekelijks voorwerpen die iets vertellen over onze geschiedenis, cultuur, volksaard, tradities en gebruiken. Het team bestaat o.a. uit Janny van der Heijden, Lara Nuberg en Margriet Schavemaker.

'Aandacht voor Elkaar' - donderdag 17 december om 21.25 uur op NPO 1

Sybrand Niessen en Martine van Os presenteren het tv-programma 'Aandacht voor Elkaar'. Het programma komt voort uit de gelijknamige landelijke campagne die bij 'Tijd voor MAX' werd afgetrapt. Initiatieven staan centraal om de winterfeestmaand in deze tijd wat leuker en aangenamer te maken. Martine en Sybrand ontvangen verschillende gasten en spreken met minister Hugo de Jonge.

'Scrooge Live' – zondag 20 december om 20.20 uur op NPO 1

In 'Scrooge Live' brengt een verrassende mix van bekende acteurs en zangers het iconische kerstverhaal over Ebenezer Scrooge, naar 'A Christmas Carol' van Charles Dickens, tot leven. Met de spectaculaire live televisie-uitzending wordt, in samenwerking met Nationaal Fonds Kinderhulp, aandacht voor kinderarmoede in Nederland gevraagd. Onder anderen Remco Veldhuis, Richard Kemper, Plien van Bennekom en Simone Kleinsma zijn te zien in het televisiespektakel.

Filmklassiekers – vanaf dinsdag 20 december rond 14.00 uur op NPO 1

Vanaf dinsdag 20 december zendt MAX tal van filmklassiekers uit, zoals 'Tootsie', 'The Muppets Take Manhattan' en 'When Harry Met Sally'.

'Heel Holland Bakt Kerst' - vanaf maandag 21 december rond middernacht op NPO 1 en daarna op heelhollandbakt.nl

Opnieuw zendt MAX 'Heel Holland Bakt Kerst' uit. Hierin gaan de nummers twee, drie en vier uit de eerste drie seizoenen van 'Heel Holland Bakt' de strijd met elkaar aan. Thuisbakkers Matthieu, Narcis, Evert, Corina, Jacques, Beth, Martine, Farida en Michiel ontsteken de ovens en zetten alles op alles in dit drieluik om de titel 'Beste Kerstbakker van Nederland' te bemachtigen. In tegenstelling tot de reguliere variant van 'Heel Holland Bakt' valt er in deze kerstspecial niet één persoon per aflevering, maar één persoon per ronde af.

'TV Monument' - maandag 21 december om 17.05 uur op NPO 1

Han Peekel blikt terug op de carrières van grote televisiepersoonlijkheden in 'TV Monument'. Op verschillende data in december en januari zijn de afleveringen te zien. Centraal staan Marcel van Dam, Jeroen van der Boom, Tineke de Nooij, Humberto Tan en Jan Slagter.

'Jean Nelissen: de stem van het Nederlands Wielrennen' - woensdag 23 december om 17.10 uur op NPO 1

De documentaire 'Jean Nelissen: de stem van het Nederlands Wielrennen' vertelt het verhaal van Jean Nelissen. Dit jaar is het tien jaar geleden dat de legendarische sportjournalist overleed. Huub Stapel, zelf groot wielerliefhebber, neemt de kijker mee terug naar de roemrijke jaren van Nelissen en spreekt met intimi van de sportjournalist.

'MAX Kerstconcert' – vrijdag 25 december om 13.15 uur op NPO 1

Dit jaar kunt u genieten van het 'MAX Kerstconcert' vanuit Studio 21 in Hilversum, volledig coronaproof en zonder publiek. Carrie ten Napel en Jan Slagter presenteren een fantastisch muzikaal programma. Het thema van het concert is 'hoop', voor een hoopvol en positief muzikaal geluid in deze bijzondere tijd. Op het podium staan onder anderen Ruth Jacott, Frank Boeijen, Romy Monteiro en de 3JS. Voor een muzikale kerst zit u ook dit jaar goed bij MAX.

'MAX Maakt Mogelijk' - zaterdag 25 december om 20.00 uur op NPO 2

Een speciale uitzending van 'MAX Maakt Mogelijk', waarbij een bijzondere familie samen kerst viert en er aandacht is voor een gaarkeuken in Moldavië, die - dankzij donaties van 'MAX Maakt Mogelijk' - warme maaltijden kan uitdelen aan ouderen.

'150 jaar de Bijenkorf' - Zaterdag 26 december om 20.55 uur op NPO 2

De landenacties, spraakmakende etalages, Drie Dwaze Dagen , Bob de Beer en levensgrote klimmende Pieten. Het iconische warenhuis de Bijenkorf bestaat dit jaar 150 jaar. De documentaire '150 jaar de Bijenkorf' vertelt het turbulente levensverhaal van de joodse ondernemersfamilie Goudsmit - Isaac dat begon in 1870. Aan het woord komen de (achter)kleinkinderen van de oprichters, net als kleurrijke oud-werknemers zoals etaleur Ad van Dongen, inkoper Jaap Koster, de huidige head of visuals Els Lieshout-Den Dekker en de Rotterdamse store manager Eric van den Elshout.

'Heel Holland Bakt' – vanaf zondag 27 december op NPO 1

Het achtste seizoen van 'Heel Holland Bakt' gaat eind december van start! De 'HHB'-tent is twee keer zo groot, de bakkers zijn drie keer zo enthousiast, Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven proeven vier keer zoveel en André... is gewoon André; steun en toeverlaat voor de thuisbakkers.

'Doorbakken' - dinsdag 29 december om 22.25 uur op NPO 1, daarna vanaf 6 januari elke woensdagavond om 21.25 uur op NPO 1

In een gloednieuw seizoen van 'Doorbakken' bespreekt presentator André van Duin wekelijks de 'Heel Holland Bakt'-aflevering van de afgelopen zondag. De afgevallen thuisbakker uit de 'HHB'-tent van de voorgaande aflevering is te gast en vijf verschillende thuisbakkers uit het hele land staan wekelijks te springen om hun bakkunsten aan André te laten proeven. Janny van der Heijden neemt André wekelijks mee op pad voor een educatief uitje, met als thema een baksel of voorwerp uit de tent. De thuisbakker die voorgaande aflevering is afgevallen kan elke week rekenen op een mini-masterclass van Robèrt van Beckhoven. Daarnaast wordt de kijker getrakteerd op unieke, niet eerder vertoonde beelden, uit 'Heel Holland Bakt'.

'Tijd voor MAX Oudejaarsshow' - donderdag 31 december om 17.05 uur op NPO 1

Een feestelijke oudejaarsavond! Martine van Os en Sybrand Niessen sluiten het jaar af met de 'Tijd voor MAX Oudejaarsshow'. In een feestelijk versierde studio blikken zij met bijzondere gasten terug op het roerige afgelopen jaar én wordt er vooruitgeblikt naar 2021!

'Liesbeth List: Live in Paradiso' - donderdag 31 december om 22.15 uur op NPO 2

Het optreden van Liesbeth List in de Amsterdamse poptempel werd in 2015 opgenomen, zonder te weten dat het haar laatste grote concert zou zijn. De 'Muziekspecial Liesbeth List: Live in Paradiso' zendt MAX uit op oudejaarsavond. De zangeres trad op met haar eigen band en zong haar grootste hits, waaronder Heb het leven lief. Naast haar eigen nummers, bracht Liesbeth ook bekende en onbekende nummers van Ramses Shaffy en Édith Piaf ten gehore, en samen met Frank Boeijen zong ze onder andere het prachtige lied De Verzoening.

'Ondertussen in 2020' - donderdag 31 december om 21.25 uur op NPO 2

In een zeer persoonlijk jaaroverzicht neemt acteur en schrijver Maarten Spanjer het jaar 2020 onder de loep. Een jaar met bijzondere en ingrijpende gebeurtenissen. Naast de grote nieuwsonderwerpen waren er ook andere, kleinere, opmerkelijke gebeurtenissen in ons land. Vanuit zijn fascinatie en op geheel eigen wijze maakt Maarten in 'Ondertussen in 2020' reportages waarin hij op zoek gaat naar het verhaal áchter deze bijzondere, grappige en ontroerende berichten. Hij wil een beeld schetsen van het afgelopen jaar en van Nederland.

'MAX Proms' - vrijdag 1 januari om 00.15 uur op NPO 2

Elk jaar vult de Jaarbeurs in Utrecht zich met duizenden mensen die genieten van livemuziek en optredens tijdens de 'MAX Proms'. Helaas kan het evenement dit jaar, in verband met de coronamaatregelen, niet doorgaan. In plaats daarvan wordt een compilatie gemaakt van de mooiste optredens van de afgelopen edities. Zo kunt u tóch genieten van al het moois dat 'MAX Proms' te bieden heeft. Een swingende start van het nieuwe jaar!

'MAX PubQuiz' - Vrijdag 1 januari om 22.10 uur op NPO 1

Vanaf vrijdag 1 januari start er een gloednieuw seizoen van 'MAX PubQuiz'! In een gezellige kroegsfeer dagen elke week zes teams elkaar uit. Ook ditmaal presenteert Sybrand Niessen 'MAX PubQuiz'. Hij wordt bijgestaan door een bekende barman of -vrouw. Dat zijn dit seizoen Wolter Kroes, Evi Hanssen, Stef Bos, Shirma Rouse, Roué Verveer, Marlijn Weerdenburg en André van Duin. En er is livemuziek onder leiding van Jan Rietman.

'Back to the 60's, 70's and 80's' – vrijdag 1 januari om 01.30 uur op NPO 2

Start het nieuwe jaar met de mooiste muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Een muzikale start van het nieuwe jaar!

'Henk Poort: Ik ben mijn lied' - Zondag 3 januari om 12.10 uur op NPO 1

Op zondag 3 januari zendt MAX de registratie uit van de theatervoorstelling van Henk Poort. In Ik ben mijn lied vertelt de musicalacteur en operazanger persoonlijke verhalen en zingt hij nummers uit zijn omvangrijke repertoire.

'Missie MAX Nieuwjaarsgroeten' - zondag 3 januari om 18.05 uur op NPO 1

MAX maakt in samenwerking met de thuisfrontorganisaties van Defensie en de Nationale Politie ook dit jaar een bijzondere editie van het programma 'Missie MAX Nieuwjaarsgroeten'. In de special worden militairen bedankt voor hun inzet in binnen- en buitenland. Ook is er speciale aandacht voor militairen die tijdens de coronacrisis op missie zijn in eigen land.

'MAX Vandaag'

Op 'MAX Vandaag' vindt u deze winter - net als altijd - een grote variatie aan artikelen, video’s, puzzels, columns en recepten. In de decembermaand kunt u rekenen op tips over het versieren van de kerstboom, hoe u van gourmetten een groot succes maakt, hoe u uw huis met planten in de kerstsfeer brengt en tal van recepten die u eenvoudig met instructiefilm op tafel zet. Vergeet vooral niet de dagelijkse nieuwe puzzels te maken en lees de columns van dokter Ted van Essen, Paul Rem en Jan Slagter.

Radio

Op radio is MAX deze winter ook goed vertegenwoordigd, met alle MAX-programma’s op NPO Radio 1, 4 en 5. Zo staat bij 'De Perstribune' de verkiezing van Het Radiomoment van het Jaar weer op de planning. Een deskundige jury van radiopresentatoren en -dj’s kiest het mooiste, grappigste of meest bijzondere radiomoment van het jaar. Van de MAX-radioprogramma’s op NPO Radio 5 kan de luisteraar mooie, gezellige en warme uitzendingen verwachten, uiteraard met prachtige kerstmuziek en genoeg evergreens.