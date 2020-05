Beau van Erven Dorens terug bij RTL 4 met 'BEAU'

Vanaf maandag 4 mei is Beau van Erven Dorens terug bij RTL 4 met zijn late night talkshow 'BEAU'. Hij neemt hiermee het stokje over van Eva Jinek. In de dagelijkse talkshow neemt Beau, op geheel eigen wijze, de dag door met kijkers en actuele gasten. Live vanuit de Artis Studio in Amsterdam bespreekt hij het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem zelf opvallen, persoonlijk raken of dichtbij hem liggen.

Beau van Erven Dorens: ‘Ik heb er zin in om weer iedere avond midden in de actualiteit te zitten en te praten met de mensen die het nieuws maken. Dat zal altijd het begin en misschien wel belangrijkste gedeelte van de show zijn, die nu anderhalf uur is. De mensen hebben behoefte aan goede informatie over de crisis en een kritisch gesprek met de beleidsmakers.



Daarnaast zie ik ook veel persoonlijke gesprekken voor me, met Nederlanders die aan den lijve de gevolgen van de crisis voelen, dus gedupeerde ondernemers en herstelde patiënten, maar ook mensen die ons op een positieve manier kunnen inspireren, met morele steun en praktische tips. Tot slot is het ook weer tijd om ouderwets entertainment te maken, met humor en muziek.’



'BEAU', vanaf 4 mei van maandag tot en met vrijdag om 21.25 uur bij RTL 4.