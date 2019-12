Beau deelt miljoenen uit in spectaculaire nieuwjaarsshow 'Postcode Loterij The Biggest Quiz'

Foto: RTL 4 - © RTL 2019

Op Nieuwjaarsdag 2020 presenteert Beau van Erven Dorens 'Postcode Loterij The Biggest Quiz', een spannende spelshow waarin kandidaten kans maken op een bedrag van maar liefst vijf miljoen euro.

Door de juiste kluizen te openen, kunnen de deelnemers grote geldbedragen verzamelen, verzilveren, of tóch verliezen. Wie heeft de juiste kennis én het sterkste strategische inzicht om de hoofdprijs mee naar huis te nemen? Er wordt live geschakeld naar de uitreiking van de Postcode Kanjer van 54,7 miljoen euro.

In de studio speelt Beau een interactief spel met de zes beste kandidaten van de tribune. Door meerkeuzevragen juist te beantwoorden en de daarbij behorende kluizen te openen, verzamelen de kandidaten grote geldbedragen. Maar wie fout antwoordt, treft een dichte kluis met alle gevolgen van dien. Na een spannende afvalrace blijft één finalist over, die kans maakt op de hoofdprijs van meer dan vijf miljoen euro. Tijdens de studiospellen schakelt Beau een aantal keren live naar Caroline Tensen en Winston Gerschtanowitz, die ergens in Nederland de Postcode Kanjer van 54,7 miljoen euro onder de gelukkige winnaars mogen verdelen.

'Postcode Loterij The Biggest Quiz' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland en is op woensdag 1 januari 2020 om 20.30 uur te zien bij RTL 4.