'Beach Cabana Royale' vanaf maandag te zien op discovery+

De zomer komt eraan! En dat betekent dat de strandliefhebbers van Long Island New York weer veel te zien zullen zijn in hun strandhuisjes die daar al generaties lang staan.

De kleine houten en populaire beach cabana’s zitten vaak al lang in de familie en zijn daardoor inmiddels wel wat vervallen en ouderwets ingericht. Tijd om de hulp in te roepen van drie designers die elk een strandhuisje onder handen nemen.

Onder leiding van Nicole LaValle, beter bekend als Snooki, worden de huisjes in 12 uur tijd omgetoverd, want de badgasten willen niet te lang wachten natuurlijk. Aan het eind wordt door een jury gekeken welk ontwerp het meest geslaagd is. Daarbij wordt gelet op overall design, creatief gebruik van de kleine ruimte en hoe de familiegeschiedenis verwerkt is.

Maar winnen is niet het allerbelangrijkste, een efficiënt, praktisch en sfeervol strandhuisje is de grootste beloning.

'Beach Cabana Royale', vanaf maandag 17 mei op discovery+.