Astrid Joosten presenteert derde seizoen 'De S.P.E.L.show'

Foto: BNNVARA - © Annemieke van der Togt 2020

In het nieuwe seizoen van de BNNVARA-taalquiz 'De S.P.E.L.show' nemen drie Bekende Nederlanders het onder leiding van Astrid Joosten weer op tegen een alfabet van onbekende Nederlanders.

Het draait allemaal om taalkennis: wie is het best in spelling, spreekwoorden en grammatica? Na drie rondes neemt de beste speler van het alfabet het in de finale op tegen de beste speler onder de prominenten.

Astrid ontvangt in de eerste aflevering op 7 juli tv-persoonlijkheid en oud-politiefunctionaris Ellie Lust, cabaretier Najib Amhali en actrice Annick Boer. In de tweede aflevering op 14 juli zijn dat acteur en fotograaf Thom Hoffman, actrice Lies Visschedijk en cabaretier Rayen Panday. En in de derde aflevering op 21 juli zanger Jeangu Macrooy, presentatrice Dieuwertje Blok en acteur Rick Paul van Mulligen.

Astrid Joosten: 'Vanwege de coronamaatregelen moesten we in de studio een aantal aanpassingen doorvoeren. Zo is er dit seizoen geen publiek aanwezig. En vanwege de verplichte anderhalve meter afstand is het aantal spelers in ons alfabet gehalveerd. Nu bemant elke speler twee letters van het alfabet. Ondanks dat blijft het een spannende taalstrijd tussen de BN'ers onderling én van de BN'ers met het alfabet.'

Ook dit jaar spelen de BN'ers voor een goed doel, het Jeugdeducatiefonds. Deze stichting zet zich in voor kinderen die vanwege armoede thuis of taalachterstand minder kans hebben op een succesvolle schoolopleiding. Zo zorgde het Jeugdeducatiefonds tijdens de coronacrisis voor vierduizend laptops voor kinderen die - toen de scholen dicht gingen - thuis geen computer hadden.

In oktober verschijnt het bordspel 'De S.P.E.L.show', een leerzaam, strategisch taalspel voor alle leeftijden.

'De S.P.E.L.show', vanaf 7 juli zeven weken lang op dinsdag om 21.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.