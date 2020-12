André, Janny en Robèrt tellen af én pakken uit met de 'Heel Holland Bakt-Aftelkalender'

Foto: Omroep MAX - © Elvin Boer 2020

Omroep MAX komt met een gloednieuwe 'Heel Holland Bakt-Aftelkalender'. In de aanloop naar de eerste aflevering van 'Heel Holland Bakt' kan heel Nederland weer vakjes openen op www.heelhollandbakt.nl én de HHB-app.

Zo telt heel Holland af tot de eerste uitzending van de enige afvalwedstrijd waar je van aankomt op zondag 27 december, bij MAX op NPO 1!

In elk aftelvakje is extra, niet eerder vertoond 'Heel Holland Bakt'-materiaal te vinden: van bloopers en sneak previews van komende uitzendingen tot een lesje aardrijkskunde van Robèrt!

Prijzencircus

Maar dat niet alleen: in de aftelvakjes zitten ook exclusieve HHB-prijzen verstopt. Wie meespeelt, maakt kans op de nieuwe HHBroodzakjes, HHBakschorten, 'Heel Holland Bakt'-bakboeken en nog veel meer.

Nieuw seizoen

Het nieuwe seizoen van 'Heel Holland Bakt' start op de dag waarop het laatste pakketje geopend kan worden: zondag 27 december, om 20.25 uur op NPO 1. In deze eerste aflevering betreden Chun, Daniel, Elizabeth, Ellen, Eric, Jenny, Rianne, Roelof, Sabine en Thijs voor het eerst de HHB-tent! Vanaf dinsdag 29 december om 22.25 uur op NPO 1 gaat het programma 'Doorbakken' van start. André van Duin presenteert vanuit een knusse studio-bakkerij en kijkt terug op de spannendste en mooiste gebeurtenissen in 'Heel Holland Bakt'. Let op: daarna is 'Doorbakken' vanaf 6 januari 2021 elke woensdag om 21.25 uur op NPO 1 te zien.

'Heel Holland Bakt', vanaf zondag 27 december wekelijks om 20.25 uur op NPO 1.