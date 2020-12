Alleen maar winnaars in 'RTL Boulevards Miljoenenweek'

Na een op alle manieren veelbewogen jaar, luidt 'RTL Boulevard' 2021 positief en feestelijk in met De Miljoenenweek in de eerste week van januari. Iedere dag maakt 'RTL Boulevard' een winnende postcode van een SuperPostcodePrijs van 1 miljoen euro bekend.

Deelnemers van de Postcode Loterij die meespelen met de winnende postcode mogen deze prijs verdelen. Als startschot voor deze week met alleen maar winnaars, presenteert Martijn Krabbé op vrijdag 1 januari 'Postcode Loterij: De Weg Naar 54,9 Miljoen', te zien bij RTL 4 vanaf 20.00 uur.

'Postcode Loterij: De Weg naar 54,9 Miljoen'

In deze spectaculaire nieuwjaarsshow strijden vijf kandidaten, onder leiding van Martijn Krabbé, tegen elkaar om kans te maken op de hoofdprijs die kan oplopen tot 2,1 miljoen euro. Na verschillende spannende vragenrondes blijft er 1 kandidaat over. Deze finalist stapt samen met Martijn verschillende werelden in met als doel: zoveel mogelijk geld bij elkaar te spelen. Dat de finalist met een mooi geldbedrag naar huis gaat is zeker, maar de vraag is natuurlijk hoe hoog dit bedrag wordt. Bovendien wordt het bedrag dat de finalist wint ook nog eens verdeeld onder alle deelnemers van de Postcode Loterij die op de tribune zitten. Tussen de vragenrondes door zijn er schakelingen met Caroline Tensen en Winston Gerschtanowitz, die de PostcodeKanjer van 54,9 miljoen uitreiken aan de gelukkige deelnemers van de Postcode Loterij.

'Postcode Loterij: De Weg Naar 54,9 Miljoen' wordt geproduceerd door EndemolShine Nederland en is op vrijdag 1 januari om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'RTL Boulevards Miljoenenweek'

Op 1 januari blikt 'RTL Boulevard' al vooruit naar de uitreiking van 54,9 miljoen euro later die avond. Er wordt gesproken met Martijn Krabbé in de studio van 'Postcode Loterij: De Weg naar 54,9 Miljoen' en op een later moment in de uitzending maken ambassadeurs Caroline Tensen en Winston Gerschtanowitz de winnende wijk- en postcode bekend van de PostcodeKanjer. Na deze aftrap op 1 januari, maakt 'RTL Boulevard' vanaf 2 tot en met 6 januari elke dag de winnende postcode van een SuperPostcodePrijs van maar liefst één miljoen euro bekend. Deze worden uitgereikt door ambassadeurs van de Nationale Postcode Loterij, vanuit RTL Boulevards Miljoenenkamer.

'De Miljoenenweek' bij 'RTL Boulevard' wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij en is vanaf vrijdag 1 januari tot en met woensdag 6 januari te zien bij 'RTL Boulevard'.

'RTL Boulevard' wordt geproduceerd door Blue Circle en is dagelijks om 18.30 uur te zien bij RTL 4.