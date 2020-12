'ADEM' van Nasrdin Dchar op nieuwjaarsdag te zien bij BNNVARA op NPO 2

2020, dat was het jaar van... incasseren? Van verandering? Revolutie zelfs? Of van stilte? Stilstand? Verbinding? Of misschien wel allemaal. In zijn nieuwe voorstelling 'ADEM' zoekt Nasrdin Dchar naar grip op de chaos van dit jaar.

Is het een jaar om snel te vergeten of een jaar om nooit meer te vergeten? Hij wilde een voorstelling maken speciaal voor deze tijd, over deze tijd. Voor bezoekers in een theater, omdat er zoveel te bespreken en te verwerken is. Maar de in september geplande première werd door de corona-maatregelen uitgesteld en uiteindelijk per livestream ingehaald. Omdat de voorstelling een groot publiek verdient, staken Nasrdin en BNNVARA de koppen bij elkaar om 'ADEM' op nieuwjaarsdag op televisie uit te zenden. ADEM is op 1 januari om 21.05 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.

Nasrdin: 'Ik ben dankbaar dat ik de voorstelling aan een groot publiek mag laten zien. Hopelijk kan ik vanaf januari 'ADEM' weer gewoon in het theater spelen. Het is de omgekeerde wereld. Normaal eindig je je tour met een tv-uitzending. Nu begin ik ermee.'

Vanuit een leeg DeLaMar theater blikt Nasrdin op zijn eigen, persoonlijke manier, terug op een bizar jaar. In 'ADEM' is Nasrdin niet alleen Nasrdin. Hij is ook zijn vrouw Amy, zijn vader en moeder, zijn kinderen Malik en Dina en zijn vriend Mike. Moeiteloos schakelt hij tussen deze personen en zet hen allemaal even invoelbaar, met eigen mimiek en emotie neer.

'ADEM' wordt op een mooie, filmische wijze opgenomen. Julius Ponten (o.a. 'Rabat', 'Wolf') neemt samen met theaterregisseur Floris van Delft de regie op zich, waardoor het meer is dan een registratie. Hierbij speelt Nasrdin direct met de camera om de intimiteit van de verhalen en de betrokkenheid van de kijker thuis zo krachtig mogelijk te maken.

Over Nasrdin Dchar

Het grote publiek kent Nasrdin van zijn vele rollen in films en tv-series. In 2011 won hij een Gouden Kalf voor Beste Acteur in de film Rabat. Maar zijn grote liefde is het theater. Hij bracht eerder de succesvolle solovoorstellingen OUMI, DAD en JA, die stuk voor stuk door publiek en pers vol lof werden ontvangen.