'90 Day Fiancé: Before The 90 Days Strikes Back' op Dplay

Foto: Dplay - © Discovery Benelux 2020

Social media staan telkens weer bol van de reacties over '90 Days Fiancé'. En ook tijdens de befaamde Pillow Talks werden alle liefdesperikelen van sappig commentaar voorzien.

Nu is het tijd voor de deelnemers zelf om terug te praten. In '90 Day Fiancé: Before The 90 Days Strikes Back' reageren ze op alle commentaren, verwijten en goedbedoelde adviezen van kijkers en andere deelnemers. Dubbel genieten voor ons, want ondertussen horen we ook hoe het met hun huidige liefdesleven gaat.

We horen onder meer over de roerige relaties tussen Darcey en Tom, Ed en Rose, Avery en Ash en Yolanda en Williams. Het is nóg meer inside storymateriaal en nog intiemer dan intiem.

'90 Day Fiancé: Before The 90 Days Strikes Back', vanaf dinsdag 13 oktober op Dplay.