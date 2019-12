200 bibliotheken doen mee aan 'Joris' Kerstboom'

Foto: © KRO-NCRV 2019

Heel Nederland krijgt dit jaar de kans om iemand in het licht te zetten. KRO-NCRV en ProBiblio slaan de handen ineen en dopen circa 200 bibliotheken verspreid door Nederland om tot 'Joris' Kerstboom' locaties.

In de donkere decemberdagen is Joris’ Kerstboom de ultieme ontmoetingsplaats voor alle mensen om een foto van een bijzonder persoon in hun leven tussen de dennentakken te hangen om in het licht te zetten.

Vanaf 6 december staan in circa 200 bibliotheken 'Joris’ Kerstbomen'. De opzet is hetzelfde als het televisieprogramma; de bibliotheekbezoeker krijgt de mogelijkheid om een mooie kerstgedachte voor iemand in de kerstboom te hangen. De boom is een ontmoetingsplaats waar je een reddende engel kunt bedanken, sorry tegen iemand kunt zeggen of een hechte vriendschap kunt bezingen. En dit begint voor iedereen bij de vraag, die Joris Linssen stelt: Wie zet jij in het licht?

Op woensdag 11 december brengt Joris Linssen een bezoek aan de Eemland bibliotheek in Amersfoort en gaat hij het gesprek aan met bibliotheekbezoekers. KRO-NCRV en ProBiblio zien deze samenwerking als een kans om mensen in de bibliotheek met elkaar in gesprek te laten gaan en om de verbinding tussen het televisieprogramma 'Joris' Kerstboom' en de mensen in de samenleving te versterken. Klik hier voor de overige locaties waar een 'Joris' Kerstboom' staat.

'Joris’ Kerstboom' heeft dit jubileumjaar zes uitzendingen. Op 14, 15, 16, 18 en 19 december worden vijf korte afleveringen uitgezonden rond de klok van 22.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. Op vrijdag 20 december is de hoofduitzending om 21.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.