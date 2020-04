1500 brieven aan de Koning van kinderen ingezameld in 'Zapplive Extra op Vakantie!'

Foto: © KRO-NCRV 2020

'Zapplive Extra' en de Oranjebond hebben in de afgelopen dagen ruim 1500 brieven binnengekregen van kinderen die zij schreven aan Zijne Majesteit de Koning.

Deze kinderen hebben een brief geschreven naar de koning naar aanleiding van de oproep van Ali B in 'Zapplive Extra'. Hij vroeg kinderen brieven, tekeningen, gedichten of raps te sturen, met een vraag of boodschap voor de koning. Presentator Klaas van Kruistum videobelt aanstaande maandag met Pieter Verhoeve, voorzitter van de Oranjebond en Fleur Heijmerikx, een van de briefschrijvers over dit bijzondere initiatief.

Koningsdag ziet er dit jaar anders uit dan andere jaren. Dat geldt voor ons allemaal, maar zeker voor de koninklijke familie. Normaal vieren zij de verjaardag van de koning in het land, maar dit jaar zitten ze, net als wij, thuis. Daarom stelde Ali B maandag 20 april in 'Zapplive Extra 'aan de kijkers de vraag: 'Wat zou jij aan de Koning willen vertellen?'. Ruim 1500 kinderen zetten vervolgens hun verhalen, vragen, wensen, angsten en dromen op papier. Deze brieven zullen later aan het koningshuis overhandigd worden.

'Zapplive Extra' komt vanaf maandag 27 april met 'Zapplive Extra op Vakantie!'. In dit programma nemen Klaas van Kruistum en een sidekick kinderen mee op reis naar de meest uiteenlopende bestemmingen. In de eerste uitzending zijn ze in Nederland en vieren ze Koningsdag. 'Zapplive Extra op Vakantie!' loopt van maandag 27 april tot en met vrijdag 8 mei om 13.00 uur op NPO Zapp.

De Brieven voor de Koning in 'Zapplive Extra op Vakantie!', maandag 27 april om 13.00 uur bij KRO-NCRV op NPO Zapp.