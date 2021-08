Zing mee met Kristen Bell in nieuwe trailer voor kleuteranimatieserie 'Do, Re & Mi'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

'Do, Re & Mi' is een Amazon Original animatieserie voor kleuters die gericht is op de muzikale avonturen van drie beste birdie buddies -gezongen door Kristen Bell, Jackie Tohn, en Luke Youngblood.