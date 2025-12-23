'Welcome to Plathville' is terug met nieuw seizoen op TLC

The Plaths zijn terug in een nieuw en bewogen seizoen, waarin scheidingen worden verwerkt en nieuwe liefdes opbloeien. Zo probeert Ethan zijn weg te vinden na zijn officiële breuk met Olivia, waardoor hij nu weer meer contact heeft met zijn familie.

Moriah heeft ook definitief gebroken met Max, nadat beiden het vorig seizoen weer even leken te proberen. Deze situatie zorgde wel voor een ruzie tussen haar en Veronica, de vriendin van Micah. Ooit waren ze beste vriendinnen, maar Veronica’s eerdere opmerkingen over Max hadden kwaad bloed gezet bij Moriah, wat ook weer leidde tot onenigheid tussen Veronica en Barry die uiteindelijk Moriahs verhaal geloofde. Micah zit hier nu tussenin, maar wil geen kant kiezen, zoals Ethan destijds wel deed en daarmee een breuk met zijn familie veroorzaakte.

Gelukkig hangt er ook blije liefde in de lucht van dit nieuwe seizoen. In de eerste aflevering laat Isaac ons kennismaken met zijn nieuwe vriendin Kaylynn en Lydia verrast iedereen met de aankondiging te willen trouwen met Zac, terwijl ze elkaar pas vier maanden kennen! Hoe valt dit nieuws binnen het strenggelovige gezin?

'Welcome to Plathville', vanaf woensdag 24 december om 21.30 uur op TLC.