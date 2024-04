Wat zie je in april op Disney+?

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je graag een overzicht van wat je in april kan verwachten.

WISH

Originele film

In 'Wish' doet Asha, een scherpzinnige idealist, een wens die zo krachtig is dat hij wordt beantwoord door een kosmische kracht - een kleine bal grenzeloze energie genaamd Star. Samen gaan Asha en Star de confrontatie aan met een geduchte vijand - de heerser van Rosas, Koning Magnifico - om haar gemeenschap te redden.

3 april

BLUEY

Nieuwe afleveringen en special

De nieuwe afleveringen van 'Bluey', waaronder ook een extra lange special, gaan in april in première. Dit is de eerste wereldwijde uitrol van de serie. De eerste nieuwe aflevering, 'Spookwasmand', gaat in première op zondag 7 april in aanloop naar de première van de 28-minuten durende special 'Het Bord' op zondag 14 april.

7 april

VANDERPUMP VILLA

Originele serie

In het nieuwe unscripted docudrama 'Vanderpump Villa' komen decadentie en losbandigheid samen en volgen we Lisa Vanderpump's personeel - die ze zelf heeft uitgekozen - terwijl ze werken, leven en feesten op een exclusief Frans landgoed: Chateau Rosabelle.

1 april

In première met 3 afleveringen, daarna wekelijks een nieuwe aflevering

THANK YOU, GOODNIGHT: THE BON JOVI STORY

Originele serie

'Thank You, Goodnight' is de vierdelige docuserie over het epische verleden en de onzekere toekomst van een van de meest herkenbare bands ter wereld en hun frontman Jon Bon Jovi. Een 40-jarige odyssee van rock-'n-roll-idolatrie die aan de afgrond staat wanneer een stemblessure alles tot stilstand dreigt te brengen.

26 april

Alle afleveringen beschikbaar

FX'S FEUD: CAPOTE VS. THE SWANS

Originele serie

FX's 'FEUD: Capote Vs. The Swans' vertelt het verhaal van de veelgeprezen schrijver Truman Capote. Hij was ooit een vertrouweling van de meest elitaire vrouwen uit de maatschappij, die hij 'de zwanen' noemde. Maar met zijn verraad verwoestte hij deze relaties, werd hij verbannen uit de high society en belandde hij in een neerwaartse spiraal van zelfvernietiging waar hij uiteindelijk nooit meer van zou herstellen.

17 april

Alle afleveringen beschikbaar

SECRETS OF THE OCTOPUS

National Geographic-serie

Octopussen zijn als buitenaardse wezens op aarde: drie harten, blauw bloed en de mogelijkheid om door een ruimte ter grootte van hun oogballen te kruipen. Van de met een Academy Award® bekroonde filmmaker en National Geographic Explorer-at-Large James Cameron, keert de volgende aflevering van de bekroonde 'Secrets of'-franchise terug met 'Secrets of the Octopus'. De serie van drie delen verkent hun unieke superkrachten, buitengewone intelligentie en geheime sociale levens. Er is zoveel meer te ontdekken over deze vreemde en prachtige dieren die intelligent genoeg zijn om gereedschappen te gebruiken, hun lichaam kunnen transformeren om andere dieren na te bootsen en zelfs kunnen communiceren met andere soorten. Verteld door de bekroonde acteur Paul Rudd en met National Geographic Explorer, Wayfinder Awardee en wetenschapscommunicator Dr. Alex Schnell. 'Secrets of the Octopus' brengt ons dichter dan ooit bij deze ontastbare wezens.

22 april

Alle afleveringen beschikbaar

THE GREATEST HITS

Searchlight Picturesfilm

Harriet (Lucy Boynton) ontdekt dat kunst het leven imiteert wanneer ze ontdekt dat bepaalde liedjes haar letterlijk terug in de tijd kunnen brengen. Terwijl ze het verleden herbeleeft door romantische herinneringen aan haar ex-vriend (David Corenswet), botst haar tijdreizen met een ontluikende nieuwe liefde in het heden (Justin H. Min). Terwijl ze haar reis door de hypnotische verbinding tussen muziek en herinneringen voortzet, vraagt ze zich af - zelfs als ze het verleden zou kunnen veranderen, zou ze dat wel moeten doen?

12 april

WAT KOMT ER NOG NAAR DISNEY+ IN APRIL?

IWÁJÚ

Stream vanaf 10 april

FX'S MAYANS M.C. S5

Stream vanaf 3 april

BLOOD FREE S1

Stream vanaf 10 april

Met wekelijks 2 nieuwe afleveringen



UNDEAD UNLUCK S1 NIEUWE AFLEVERINGEN

Stream vanaf 3 april

THE FABLE S1

Stream vanaf 6 april

ONCE UPON A TIME IN AMERICA

Stream vanaf 5 april

THE KING OF COMEDY

Stream vanaf 5 april

TRACKER

Stream vanaf 24 april

In première met 2 afleveringen, daarna wekelijks een nieuwe aflevering

DISNEYNATURE’S TIGER

Stream vanaf 22 april

TIGERS ON THE RISE (BEHIND THE SCENES)

Stream vanaf 22 april