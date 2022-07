Veelbesproken 'Megxit' komt niet in 'The Crown'

Fans van de Netflix hitserie 'The Crown' zullen op hun honger blijven zitten als ze dachten te kunnen smullen van de 'Megxit'-saga. Prins Harry zou de makers van de reeks persoonlijk hebben gevraagd om het verhaal niet te verfilmen.

In 2020 zetten Prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle een stap opzij bij de Koninklijke familie. Zij wonen tegenwoordig in de VS en zijn financieel onafhankelijk.

Scenarist Peter Morgan van 'The Crown' zit er niet erg mee in dat de 'Megxit' niet in zijn serie zal verwerkt worden. Hij zou het zelfs nooit van plan geweest zijn.

Bron: hln.be