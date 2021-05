Veel hoogtepunten in mei op National Geographic

National Geographic staat van 1 t/m 9 mei stil bij de Tweede Wereldoorlog met een speciale oorlogsprogrammering van 14.00 tot 01.30 uur. In deze week gaan op 4 mei de docu serie 'How the Nazi's Lost the War' en de documentaire 'Hindenburg: the Lost Evidence' op National Geographic in première.

Vanaf 10 mei verandert ook het tijdslot van 23.00 tot 01.00 uur op maandag en woensdag tijdelijk in oorlogsprogrammering.

In mei zijn ook nieuwe afleveringen van seizoen 10 van 'Dr. Pol' te zien en voor wie er niet genoeg van kan krijgen, brengt National Geographic ook de hoogtepunten van Dr. Pol en zijn team uit seizoen 10 deel 2.

'HOW THE NAZI'S LOST THE WAR'

Van 1939 tot het begin van 1940 was het Hitler's droom om van het Derde Rijk een dominantie te maken in Europa. Hitler's oorlogsmachine werd gevreesd en was meedogenloos. Na verloop van tijd ontstonden er scheuren in de dominantie van het Derde Rijk. Voor het eerst vertelt het programma 'How the Nazis Lost the War' van binnenuit de ondergang van Hitler's rijk. Deze verhalen worden verteld door middel van interviews met historici, sociologen en militaire strategen.

Vanaf 4 mei, elke dinsdag om 22.00 uur op National Geographic.

'HINDENBERG: THE LOST EVIDENCE'

In de documentaire 'Hindenberg: The lost Evidence' wordt het verhaal verteld van de op 6 mei 1937 in brand gevlogen zappelin, waarbij 35 mensen omkwamen in Hindenburg. De zappelin vertrok op 3 mei vanuit Frankfurt naar New Jersey en vloog bij het aanmeren in de Hindenburg in brand.

Dinsdag 4 mei om 21.00 uur op National Geographic.

'THE INCREDIBLE DR. POL' S10 DEEL 2

Het lang verwachte vervolg op deel 1 van seizoen 10 van 'The Incredible Dr. Pol' komt er eindelijk aan! In dit seizoen werken de dierenartsen niet alleen in de kliniek, maar ook op locatie bij noodgevallen op de boerderij. Een dollemansrit met het personeel van Pol Veterinary Services. En voor wie er niet genoeg van kan krijgen, brengt National Geographic ook de hoogtepunten van 'Dr. Pol' en zijn team uit seizoen 10 deel 2.

Nieuwe afleveringen van seizoen 10 van 'The Incredible Dr. Pol' zijn vanaf 10 mei elke werkdag te zien om 19.00 uur op National Geographic.

'TO CATCH A SMUGGLER' S2

Jaarlijks reizen er 124 miljoen mensen per vliegtuig af naar Amerika. Naast de vakantiegangers treft de Nationale Veiligheidsdienst van Amerika ook smokkelaars aan. Met behulp van huidige technologieen doen zij er alles aan om de smokkelaars te pakken. National Geogrpaphic laat je zien hoe de Nationale Veiligheidsdienst te werk gaat, elke zaterdag om 18.00 uur.

Vanaf 1 mei, elke zaterdag om 18.00 uur op National Geographic.

'SECRETS OF THE ZOO' S3

'Secrets of The Zoo' neemt een kijkje achter de schermen bij The Columbus Zoo in Ohio. Volg alle dramatische, hartverwarmende en vaak hilarische verhalen en ontdek wat er nodig is om een gezond landschap te creëren voor de dieren in de Columbus Zoo en Aquarium.

Vanaf 12 mei, elke woensdag om 20.00 uur op National Geographic.

'LAWLESS ISLAND' S3

In het nieuwe seizoen van 'Lawless Island' houden de inwoners van Port Protection zichzelf in leven door middel van kunde en doorzettingsvermogen. Ook nieuwelingen leren te overleven in dit prachtige en meedogenloze landschap.

Vanaf 15 mei, elke zaterdag om 19.00 uur op National Geographic.

'AIRPORT SECURITY ROME'

Op de luchthaven Fiumicino in Rome werkt beveiligingspersoneel 24 uur per dag om de drukste luchthaven van Italië vrij te houden van criminele activiteiten. De Italiaanse staatspolitie pakt drugshandel en illegale immigratie aan bij deze luchthaven.

Kijk mee in het programma 'Airport Security Rome' hoe het beveiligingsteam dagelijks alles op alles zet om Italië vrij te houden van criminaliteit.

Vanaf 16 mei, elke zondag een dubbele aflevering om 18.30 uur op National Geographic.