Tweeluik 'The Men Who Sold The World Cup' zondag te zien op Discovery

De tweedelige documentaireserie 'The Men Who Sold the World Cup' schijnt nieuw licht op de corruptie rond de toewijzing van de wereldkampioenschappen voetbal.

'The Men Who Sold the World Cup' van regisseurs Daniel DiMauro en Morgan Pehme ('Get Me Roger Stone', 'The Swamp') vertelt het ongelooflijke verhaal van hoe het grootste voetbaltoernooi verkocht werd aan de hoogste bieders.

Aan de documentaire werken onder meer mee: een klokkenluider van het Qatarese bid-team, Sepp Blatters voormalige perschef, voetbalgrootheden zoals Jurgen Klinsmann en Landon Donovan… en Sepp Blatter zelf. Het eerste deel van de documentaire volgt de onderzoeksjournalisten Heidi Blake en Jonathan Calvert van de Sunday Times en hun waanzinnige speurtocht met de scoop van de eeuw die de enorme corruptie in het hart van de FIFA blootlegde.

Het tweede deel besteedt aandacht aan de FBI en IRS-onderzoekers wier taak het was om de criminele activiteiten aan te tonen binnen de organisatie die zij zelf vergeleken met de maffia.

'The Men Who Sold The World Cup', vanaf zondag 1 mei om 22.30 uur op Discovery.