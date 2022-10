Tweede seizoen van 'The Problem With Jon Stewart' op Apple TV+

Seizoen twee van de voor een Emmy Award genomineerde Apple TV+ originele serie 'The Problem With Jon Stewart' gaat wereldwijd in première op vrijdag 7 oktober met wekelijks nieuwe afleveringen.

Dit seizoen behandelt onderwerpen als gender, belastingen, globalisering, verkiezingen en meer.

De veelgeprezen gastheer, schrijver, producer, regisseur en pleitbezorger Jon Stewart, ontvanger van de Mark Twain Prize for American Humor in 2022, leidt met mededogen en humor terwijl hij een diepe duik neemt in enkele van de belangrijkste kwesties van onze tijd. De serie maakt gebruik van komedie en gezond verstand en bevat pittige, actuele en cultuurontroerende gesprekken vanuit het perspectief van belanghebbenden, experts en individuen die met deze problemen worden geconfronteerd.

De voor de Writers Guild Award genomineerde serie 'The Problem With Jon Stewart' wordt gehost en geproduceerd door Stewart via zijn Busboy Productions. De serie wordt uitvoerend geproduceerd door showrunner Brinda Adhikari, samen met Stewarts oude manager James Dixon, Chris McShane en Richard Plepler via zijn Eden Productions, dat een exclusieve algemene productieovereenkomst heeft met Apple. Lorrie Baranek en Reza Riazi begeleiden de producers en Kris Acimovic is hoofdschrijver.

De veelgeprezen podcast van de serie met dezelfde naam is beschikbaar op Apple Podcasts en via RSS, en werd onlangs uitgeroepen tot Beste Interview Podcast door Adweek's Podcast of the Year Awards, en ontving People's Choice Awards voor Beste Mannelijke Host en Beste Politiek & Nieuws Podcast.