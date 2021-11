Tweede seizoen van 'Snoopy in Space' op Apple TV+

Apple TV+ lanceert vrijdag seizoen twee twee van 'Snoopy in Space'. Na het verkennen van de maan en een bezoek aan het ruimtestation in seizoen één, zijn Snoopy en de bende klaar voor hun volgende grote avontuur, een epische reis door het universum om te ontdekken of er echt leven buiten de aarde is.

Ga met Snoopy mee op een epische interstellaire roadtrip terwijl onze onverschrokken beagle een van de meest meeslepende mysteries van de mensheid aanpakt: is er leven in het universum? Snoopy en zijn vrienden brengen NASA's meest opwindende huidige onderzoek tot leven, van het zoeken naar sporen van ijs en oude fossielen op Mars, tot het boren in oceanen die verborgen zijn in verre manen, en zelfs op zoek naar exoplaneten ver buiten ons eigen zonnestelsel. Natuurlijk, zoals elke goede roadtrip, omvat de reis van Snoopy en Woodstock onderweg veel extra avonturen, plus veel steun van Charlie Brown, Franklin, Marcie, Linus en de rest van de Peanuts-bende terug in Johnson Space Center. Laat het avontuur beginnen!

'Snoopy in Space' is een Daytime Emmy Award-genomineerde en Parents' Choice Gold Award winnend Apple-origineel voor kinderen. In samenwerking met WildBrain, samen met Peanuts Worldwide, is de serie ontworpen om een ​​passie voor ruimteverkenning en STEM te inspireren bij de volgende generatie studenten. De focus van dit seizoen op de ruimte is door de lens van 'The Search for Life', waarbij de wetenschappelijke processen en technologie achter de verkenning van de ruimte worden belicht, de noodzaak van veerkracht bij tegenslagen en het belang van verbeeldingskracht bij het zoeken naar creatieve oplossingen.

De serie is uitvoerend geproduceerd door Mark Evestaff, die ook als showrunner fungeert, evenals Craig Schulz, Josh Scherba van WildBrain, Anne Loi en Stephanie Betts en Paige Braddock van Charles M. Schulz Creative Associates.

De bekroonde line-up van originele films en series voor kinderen en gezinnen op Apple TV+ omvat de aankomende 'Harriet The Spy', met de stemtalenten van Beanie Feldstein en Jane Lynch; 'Hello, Jack! The Kindness Show' van Jack McBrayer en Angela C. Santomero; het onlangs uitgebrachte 'Wolfboy and the Everything Factory'; 'Samen rollen met Otis' en 'Puppy Place'; Daytime Emmy Award-winnende 'Ghostwriter' en 'Helpsters' van Sesame Workshop; Academy Award-genomineerde animatiefilm 'Wolfwalkers'; Peabody Award-winnende serie 'Stillwater'; nieuwe serie van Peanuts en WildBrain inclusief 'The Snoopy Show'; 'Here We Are: Notes for Living on Planet Earth', het Daytime Emmy Award-winnende televisie-evenement gebaseerd op het New York Times Bestselling Book en TIME Best Book of the Year door Oliver Jeffers.