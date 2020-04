Tweede seizoen van 'After Life' start vrijdag op Netflix

'After Life' speelt zich af in het kleine fictieve stadje Tambury en volgt het verhaal van Tony (Ricky Gervais); een schrijver voor de plaatselijke krant wiens leven helemaal overhoop werd gegooid nadat zijn vrouw is overleden aan kanker...

In het tweede seizoen zien we Tony, die nog steeds worstelt met het immense verdriet om zijn overleden vrouw, een poging doen om een betere vriend te worden voor de mensen om hem heen. Zij hebben immers allemaal hun eigen problemen en die worden alleen maar erger wanneer de lokale krant opgeheven dreigt te worden.

Zal de lokale 'Am-Dram show' iedereen opbeuren?

'After Life' is een Netflix Original serie van Derek Productions. De zesdelige serie is geschreven en geregisseerd door Ricky Gervais. Charlie Hanson is de producer, en Ricky Gervais en Duncan Hayen nemen de rol van executive producer voor hun rekening.

Naast Ricky Gervais bestaat de terugkerende cast uit Penelope Wilton ('Downton Abbey', 'Doctor Who'), David Bradley ('The Harry Potter series', 'Game of Thrones'), Ashley Jensen ('Extras'), Tom Basden ('Plebs', 'David Brent: Life On The Road'), Tony Way ('Edge of Tomorrow'), David Earl ('Cemetery Junction', 'Derek'), Joe Wilkinson ('Him and Her'), Kerry Godliman ('Derek'), Mandeep Dhillon, Jo Hartley, Roisin Conaty, Diane Morgan ('David Brent: Life On The Road'), Tracy-Ann Oberman ('Eastenders'), Peter Egan ('Downton Abbey'), Ethan Lawrence ('Bad Education') en Bill Ward ('Coronation Street', 'Emmerdale').

'After Life' komt op 24 april terug naar Netflix.