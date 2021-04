Tweede 'Adventure Time: Distant Lands' special in april te zien op Cartoon Network

Als afsluiter van de paasvakantie serveert Cartoon Network met 'Obsidian' op maandag 19 april het langverwachte tweede deel uit de 'Adventure Time: Distant Lands' special!

In dit vervolg op het felgesmaakte 'BMO' wordt het rustige leventje van Marceline en haar geliefde Princess Bubblegum verstoord wanneer ze ingeschakeld worden om een verschrikkelijke draak te temmen. 'Obsidian' werd bejubeld door de fans én critici. Zo nam The New York Times de aflevering op in het lijstje van 'Best TV Episodes' van 2020.

'Obsidian' begint in het Glass Kingdom, waar de bewoners bedreigd worden door een draak die ooit getemd werd met de muziek van Marceline. Glass Boy, een buitenbeentje in het koninkrijk, gaat op zoek naar Marceline zodat zij de draak opnieuw kan bedwingen. Ondertussen leiden Marceline en Princess Bubblegum een rustig leventje, maar de komst en dreiging van dit verschrikkelijke monster zorgt ervoor dat ze met hun verleden geconfronteerd worden...

Met miljoenen fans van over de hele wereld is 'Adventure Time' een van de populairste animatiereeksen van de afgelopen jaren. De absurde humor, frivole personages en dubbele bodems zorgen ervoor dat de reeks zowel bij kinderen als volwassenen een cultstatus bereikt heeft.

'Adventure Time: Distant Lands - Obsidian', maandag 19 april om 15.55 uur op Cartoon Network, met herhaling op dinsdag 20 april om 8.05 uur.