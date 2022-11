'Trixie Motel' vanaf zaterdag te zien op TLC

De bekende drag queen en Youtube-ster Trixie Mattel breidt haar imperium uit door een vervallen motel om te toveren tot een ultiem drag paradise.

Ze heeft al haar spaargeld geïnvesteerd met de koop van dit motel midden in de woestijn van Palm Springs en wil dat ombouwen tot een succesvolle plek waar drags zich helemaal thuis kunnen voelen. Ze doet dit samen met haar partner en mede-eigenaar David en met de hulp van verschillende celebrity vrienden waaronder Leslie Jordan, Paris Hilton, Zooey Deschanel en Iggy Azalea. In de eerste aflevering krijgen ze advies van horecamagnaat Lisa Vanderpump en Tiktok-sensatie The Old Gays. Trixie en David hebben vier maanden om het motel met zwembad en zeven unieke themakamers klaar te krijgen voor opening. Oftewel: van Trixie Mattel naar 'Trixie Motel'!

'Trixie Motel', vanaf zaterdag 19 november om 22.30 uur op TLC.