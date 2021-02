'TRECX' vanaf 1 maart exclusief te zien op Amazon Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

'TRECX' is een absurdistische satirische comedyserie met een frisse, moderne blik. Het geheel is een mengeling van kleinere groepsscènes en spannende, filmische sketches – soms gebracht als terugkerende miniseries met sitcom-elementen.

Met een gerenommeerde cast, waaronder Michiel Romeyn, Jim Deddes, Arjan Ederveen, Olivia Lonsdale, Herman Koch, Bo Maerten, Ruben van der Meer, Yannick Jozefzoon, Anniek Pheifer, Peter van de Witte, Hannah van Lunteren, Huub Smit, René van ‘t Hof, Valentijn Benard, Ria Valk, Gillis Biesheuvel, Glenn Durfort, Chiron Holwijn, Dim Balsem, René Groothof, Wendell Jaspers, Ton Kas, Nadja Hüpscher, Sigrid ten Napel en Sanne Samina Hanssen.

'TRECX' is geproduceerd door het Nederlandse productiehuis NewBe in samenwerking met Michiel Romeyn, een van de co-makers van Jiskefet. De gehele serie zal vanaf 1 maart 2021 exclusief beschikbaar zijn op Prime Video in Nederland, België en Luxemburg.