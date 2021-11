The Walt Disney Company viert op 12 november Disney+ Day!

Vrijdag 12 november is het Disney+ Day. En op die dag heeft het bedrijf wereldwijd heel wat in petto voor haar abonnees.' Zo zijn er die dag premières van alle grote merken die onder Disney Networks vallen.

- De streamingpremière van Marvel Studios' 'Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings'.

- De geliefde gezinsvriendelijke Disney-avonturenfilm 'Jungle Cruise', beschikbaar voor alle abonnees.

- De nieuwe Disney+ Original-film 'Home Sweet Home Alone', een heruitvinding van de populaire vakantiefranchise.

- Een geheel nieuwe originele serie korte films van Walt Disney Animation Studios genaamd 'Olaf Presents', waarin de geliefde sneeuwman van Frozen verschillende klassieke Disney-verhalen navertelt zoals alleen hij dat kan.

- Het Disney+ streamingdebuut van favoriete shorts van fans van Walt Disney Animation Studios, waaronder 'Frozen Fever', Oscar®-winnende shorts 'Feast' en 'Paperman', Oscar-genomineerde Mickey Mouse-short, 'Get A Horse!' en meer.

- Een korte animatiefilm 'Ciao Alberto' van Pixar, met personages uit de succesvolle animatiefilm 'Luca' van deze zomer.

- Een nieuwe short van 'The Simpsons' die een eerbetoon is aan de grote merken van Disney+.

- De eerste vijf afleveringen van seizoen 2 van 'De wereld volgens Jeff Goldblum' van National Geographic.

- Een speciale viering van de oorsprong en erfenis van de legendarische premiejager van Star Wars, Boba Fett.

- Een speciale viering van het Marvel Cinematic Universe op Disney+ met een spannende blik op de toekomst.

- 'Dopesick', een originele serie met Michael Keaton in de hoofdrol, die op internationale markten zal worden uitgebracht als onderdeel van het algemene entertainmentaanbod van Star

Wereldwijde lanceringen in Zuid-Korea, Taiwan en Hong Kong

Op Disney+ Day zal Disney+ van start gaan in Zuid-Korea en Taiwan op 12 november, en in Hong Kong op 16 november, en Disney's iconische personages en verhalen in de huizen van een nieuw publiek over de hele wereld brengen.