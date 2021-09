'The Protégé' is vanaf vrijdag te zien bij Amazon Prime Video

Anna en Rembrandt zijn twee van 's werelds belangrijkste huurmoordenaars met een gezamenlijk, geheimzinnig verleden in Vietnam. Wanneer Anna's mentor Moody wordt vermoord, moeten de twee rivalen een ongemakkelijke alliantie vormen en terugkeren naar Vietnam om de moordenaar op te sporen.

Als kind gered door de legendarische huurmoordenaar Moody (Samuel L. Jackson) en opgeleid in het familiebedrijf, is Anna (Maggie Q) 's werelds meest bekwame huurmoordenaar. Maar wanneer Moody - de man die als een vader voor haar was en haar alles leerde wat ze moest weten over vertrouwen en overleven - op brute wijze wordt vermoord, zweert Anna wraak. Als ze verstrikt raakt in de aantrekkingskracht van een raadselachtige moordenaar (Michael Keaton), wordt hun confrontatie dodelijk en de losse eindjes van een leven vol moorden worden nog intenser verwerven.

'Ik vond 'The Protégé' een heel onstuimige ervaring', zegt Maggie Q. 'Er is veel actie, en er zijn een aantal grappige, sexy, gecompliceerde relatie dynamieken. Maar daarbinnen is het een verhaal van een vrouw die de confrontatie aangaat met haar verleden, waarbij de cirkel rond is, zoals het verleden dat vaak doet in ons leven.'

'Ik had het gevoel dat een verhaal over een vrouwelijke huurmoordenaar, gebaseerd op wraak, iets heel bijzonders kon zijn als het goed werd uitgewerkt', vertelt producent Sarkissian. 'Richard Wenk is iemand die ik altijd heb gemogen en gerespecteerd, dus ik bracht het idee naar hem, en hij heeft het geweldig uitgewerkt.'

Cast: Michael Keaton, Maggie Q, Samuel L. Jackson, en Robert Patrick

Geregisseerd door: Martin Campbell

Geschreven door: Richard Wenk

Geproduceerd door: Arthur Sarkissian, Moshe Diamant, Rob Van Norden, Yariv Lerner, Chris Milburn

Uitvoerend geproduceerd door: Avi Lerner, Trevor Short, Jeffrey Greenstein, Jonathan Yunger

'The Protégé', vanaf vrijdag 1 oktober bij Amazon Prime Video.