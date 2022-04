'The Old Man' binnenkort op Disney+

De nieuwe FX-serie 'The Old Man' is binnenkort exclusief te streamen bij Star op Disney+. Dit meeslepende nieuwe drama, met Jeff Bridges in de hoofdrol, gaat in première met de eerste twee afleveringen. Het seizoen bestaat in totaal uit zeven afleveringen.

'The Old Man' is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van schrijver Thomas Perry en vertelt het verhaal van Dan Chase (Jeff Bridges). Chase is tientallen jaren geleden ondergedoken voor de CIA en leeft sindsdien op een verscholen, afgelegen plek. Wanneer een huurmoordenaar hem probeert uit te schakelen, ontdekt Chase dat hij in het reine moet komen met zijn verleden om zijn toekomst te kunnen waarborgen.

Nu Dan Chase uit zijn schuilplaats tevoorschijn is gekomen wordt Harold Harper (John Lithgow), de Assistant Director voor Counterintelligence bij de FBI, vanwege zijn ingewikkelde verleden met de voortvluchtige ingeschakeld om Chase op te pakken . Harper werkt hiervoor samen met zijn protegé Angela Adams (Alia Shawkat) en CIA Special Agent Raymond Waters (E.J. Bonilla). Wanneer Chase lastiger te pakken blijkt dan gedacht, wordt Julian Carson (Gbenga Akinnagbe), een hoogopgeleide special ops agent, ingschakeld om het team te versterken. Tijdens zijn vlucht huurt Chase een kamer bij Zoe McDonald (Amy Brenneman). McDonald teert op reserves waarvan ze nooit wist dat ze die had, om de dag waarop ze de waarheid over haar nieuwe huurder leert te kunnen overleven. Bill Heck, Leem Lubany en Pej Vahdat schitteren ook in de serie.

'The Old Man' is geschreven door Jonathan E. Steinberg & Robert Levine. De serie is uitvoerend geproduceerd door Warren Littlefield, Steinberg, Dan Shotz, Levine, Jeff Bridges, David Schiff en Jon Watts, die ook de eerste 2 afleveringen regisseerden. De serie is geproduceerd door 20th Television in samenwerking met The Littlefield Company.