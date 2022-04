'The Kardashians' zijn vanaf donderdag te zien op Disney+

De familie die je kent en graag hebt is hier met een gloednieuwe serie die kijkers een all-access pass geeft in hun leven.

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie brengen de camera's terug om de waarheid achter de krantenkoppen te onthullen. Van de intense druk van het runnen van een miljardenbedrijf tot hilarische gezinsmomenten en de kinderen naar school brengen: deze serie neemt kijkers mee in een boeiend en eerlijk verhaal over liefde en leven in de schijnwerpers.

Fulwell 73-partner Ben Winston produceert de serie samen met Emma Conway en Elizabeth Jones. Danielle King is showrunner en uitvoerend producent.

'The Kardashians', vanaf donderdag 14 april exclusief op Disney+.