'The Great Escapist' vanaf vrijdag te zien op Amazon Prime Video

Twee mannen, na een schipbreuk, op een onbewoond eiland, dat is 'The Great Escapists'. Het verhaal van Richard Hammond ('The Grand Tour') en Tory Belleci ('Mythbusters').

Deze mannen, grote inspiratiebronnen van de televisie, moeten met niets anders dan hun intelligentie de schipbreuk overleven. Kunnen ze zichzelf redden op een onbewoond eiland? Of zijn ze voor altijd verbannen? 'The Great Escapists' wordt dé uitdaging van hun leven.