'The Eddy' opent zijn deuren op 8 mei exclusief op Netflix - VIDEO

'The Eddy', een Netflix limited series bestaande uit acht afleveringen, is vanaf 8 mei wereldwijd op Netflix te zien.

'The Eddy' - geregisseerd door Academy Award® winnaar Damien Chazelle ('La La Land'), Emmy Award® winnaar Alan Poul ('Tales of the City'), Houda Benyamina ('Divines') en Laïla Marrakchi ('Le Bureau des Légendes') - neemt ons mee naar de levendige multiculturele wijken in hedendaags Parijs. Elliot Udo (André Holland), ooit een gevierde jazzpianist in New York, is nu co-eigenaar van de slecht draaiende club 'The Eddy'. Hij staat er ook in voor de huisband en heeft een knipperlichtrelatie met leadzangeres Maja (Joanna Kulig).

Wanneer Elliot ontdekt dat zijn zakenpartner Farid (Tahar Rahim) mogelijk betrokken is bij zeer twijfelachtige praktijken in de club, komen er nog geheimen aan het licht waarvan zelfs Farid's vrouw Amira (Leïla Bekhti) niet op de hoogte was. Tegelijkertijd duikt Elliot’s getroubleerde tienerdochter Julie (Amandla Stenberg) op in Parijs om bij hem te komen wonen. Hierdoor dreigt niet alleen zijn professionele maar ook persoonlijke wereld uit elkaar te vallen. Hij wordt opnieuw geconfronteerd met zijn verleden terwijl hij vecht voor het behoud van de club en van iedereen die hij liefheeft.

In de serie schitteren verder: Melissa George ('In Treatment'), Adil Dehbi ('How I Became a Superhero'), Benjamin Biolay ('La douleur'), Tchéky Karyo ('The Missing') en ook rapper Sopico maakt zijn schermdebuut.

'The Eddy' toont de kracht van muziek om te genezen, te verenigen en om chaos in schoonheid te veranderen. De serie is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen Alan Poul, Damien Chazelle, BAFTA Award winner Jack Thorne ('National Treasure') en zesvoudig Grammy Award® winnaar Glen Ballard. Die laatste schreef niet alleen de muziek voor 'The Eddy' maar bracht ook de band samen die uit echte muzikanten bestaat: Randy Kerber, Ludovic Louis, Lada Obradovic, Jowee Omicil en Damian Nueva Cortes.