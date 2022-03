'The Boys presents: Diabolical Descends Into Animated Anarchy' op Prime Video

De geanimeerde anthologie serie komt van Amazon Studios en Sony Pictures Television Studios, met Titmouse, Kripke Enterprises, Original Film, en Point Grey Pictures.

Vandaag heeft Prime Video aangekondigd dat de geanimeerde anthologieserie 'The Boys Presents: Diabolical', zich afspeelt in het universum van de Emmy-genomineerde hit serie 'The Boys'. Alle acht afleveringen zullen op 4 maart exclusief op Prime Video in première gaan.

De afleveringen, die 12-14 minuten duren en elk een eigen animatie stijl hebben, onthullen onbekende verhalen van het universum van 'The Boys'. Het wordt tot leven gebracht door enkele van de meest creatieve en briljante geesten in entertainment van dit moment, waaronder Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer, Ilana Glazer, Evan Goldberg, Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland, Ben Bayouth, Andy Samberg, en Aisha Tyler.

'The Boys' is gebaseerd op The New York Times best-selling comic van Garth Ennis en Darick Robertson en is ontwikkeld door uitvoerend producent en showrunner Eric Kripke.

'The Boys Presenteert: Diabolical' is geproduceerd door Simon Racioppa, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Loreli Alanís, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, en Ben Kalina. The Boys Presenteert: Diabolical wordt geproduceerd door Amazon Studios en Sony Pictures Television Studios, met Titmouse, Kripke Enterprises, Original Film, en Point Grey Pictures.